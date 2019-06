Le probabili formazioni di Perù-Brasile - Firmino-Guerrero sfida tra bomber

© foto di Imago/Image Sport

Lo stesso obiettivo per entrambe, ma anche lo stesso rischio. Quella tra Perù e Brasile è quasi una sfida da dentro o fuori con le due formazioni appaiate in testa al girone A, ma anche a rischio eliminazione: una vittoria significherebbe automaticamente il passaggio del turno, ma al contrario una sconfitta, unita alla probabile vittoria del Venezuela contro la Bolivia, significherebbe sprofondare al terzo posto con il rischio di non rientrare neanche tre le migliori terze di tutta la Copa América. Il fischio d'inizio è fissato per le 21 italiane mentre ad arbitrare il match sarà l'argentino Fernando Rapallini.

COME ARRIVARE IL PERU' – I vinotinto hanno in mente solo la vittoria per passare il turno e proseguire il proprio cammino in Copa América; dopo lo 0-0 contro il Venezuela e il tris rifilato alla Bolivia, la squadra di Gareca si gioca tutto contro i verdeoro. Il tecnico del Perù dovrebbe schierarsi con il consueto 4-2-3-1 con Gallese a difendere i pali e il quartetto difensivo composto da Advincula, Zambrano, Adram e Trauco. In mediana ci saranno Tapia e Yotun mentre il terzetto offensivo sarà formato da Farfan, Polo e Cueva, insidiato da Flores, autore del gol che ha chiuso la partita contro i boliviani. Nessun dubbio, infine, sull'unica punta che sarà il confermatissimo Guerrero.

COME ARRIVA IL BRASILE - La Selecao, padrona di casa, non può fallire; dopo la vittoria contro la Bolivia all'esordio e il pari con il Venezuela, alla squadra di Tite serve una vittoria contro il Perù per non rischiare di veder finire troppo presto la propria avventura. Pochi dubbi per il tecnico verdeoro che dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Alisson tra i pali, Dani Alves e Filipe Luis sugli esterni e la coppia centrale formata da Marquinhos e Thiago Silva. A centrocampo spazio a Casemiro e Arthur mentre dietro l'unica punta Firmino – favorito su Gabriel Jesus – dovrebbero esserci Coutinho, Richarlison e Neres.

PROBABILI FORMAZIONI

PERU' (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotun; Farfan, Cueva, Polo; Guerrero. A disp: Alvarez, Càceda, Corzo, Araujo, Callens, Carrillo, Ballon, Pretell, Gonzales, Flores, Ruidiaz, Polo. Allenatore: Gareca

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves,Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis; Casemiro, Arthur; Neres, Coutinho, Richarlison; Firmino. A disp: Ederson, Miranda, Alex Sandro, Fagner, Militao, Fernandinho, Paquetà, Willian, Gabriel Jesus, Cassio. Allenatore: Tite