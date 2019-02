Le probabili formazioni di Perugia-Cosenza - Tante assenze sui due fronti

Fischio d'inizio oggi pomeriggio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Fonte: Lidia Vivaldi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Perugia e Cosenza sono pronte ad affrontarsi oggi sul terreno del "Curi" nella quinta sfida ufficiale tra i due club in terra umbra. In palio tre punti che potrebbero significare, per la squadra di Braglia, un ulteriore passo verso il raggiungimento della quota salvezza, mentre per i Grifoni guidati da Nesta rappresenterebbero un bottino prezioso per non distaccarsi dal gruppo play-off, anche in luce della sconfitta della Salernitana e dell'insidiosa trasferta dello Spezia a Carpi. Fatta eccezione per lo stop a Livorno, il Cosenza è in serie positiva da dicembre, ma le numerose assenze per infortunio potrebbero mettere in difficoltà la squadra, che tuttavia può contare sull'esperienza di Mariano Izco, tesserato ieri e subito aggregato al gruppo e convocato per la gara odierna. Anche in casa Perugia il tecnico Nesta dovrà fare i conti con diverse defezioni, e reinventare il modulo, in mancanza di trequartisti di ruolo.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Sarà con tutta probabilità Luca Vido a vestire i panni di trequartista nell'undici iniziale, alle spalle di Han (in ballottaggio con Sadiq) e Melchiorri, anche se Nesta non ha voluto scoprire troppo le carte in conferenza stampa. La linea mediana potrà contare su Bianco, con Kouan e Moscati ad affiancarlo in assenza di Kingsley e Dragomir. Il reparto arretrato potrebbe riservare la sorpresa Rosi, con Cremonesi e Gyomber al centro, e Felicioli sulla fascia sinistra.

COME ARRIVA IL COSENZA - Nella conferenza della vigilia l'allenatore in seconda Occhiuzzi ha rilanciato l'idea della difesa a 3 per sopperire alle assenze, in cui è probabile il ritorno da titolare di Capela, che proprio contro il Perugia nel girone di andata aveva rimediato l'infortunio che lo ha tenuto fermo per alcuni mesi. Accanto a lui spazio a Dermaku e Legittimo. A centrocampo i confermatissimi Bruccini, Palmiero e Sciaudone saranno affiancati da Bittante e D'Orazio, mentre Izco, che pure ha svolto la rifinitura con i compagni, non dovrebbe essere utilizzato, se non a partita in corso. Con lo stop forzato di Maniero l'attacco, privo anche degli squalificati Tutino e Baez, dovrà affidarsi a Litteri, supportato da uno tra Garritano e Mungo.

Le probabili formazioni:

Perugia (4-3-1-2): Gabriel; Rosi, Cremonesi, Gyomber, Felicioli; Kouan, Bianco, Moscati; Vido; Melchiorri, Han. Allenatore: Nesta.

Cosenza (3-5-2): Perina; Capela, Demarku, Legittimo; Bittante, Bruccini, Palmiero, Sciaudone, D'Orazio; Litteri, Mungo. Allenatore: Braglia