Le probabili formazioni di Perugia-Foggia - Mazzeo sfida le punte umbre

All'andata si impose 2-1 il Foggia, ponendo le prime basi per inaugurare la conclamata crisi del Perugia, che portò poi all'esonero del tecnico Giunti. Oggi però la storia è un'altra, con la squadra adesso nelle mani di Breda che pare aver cominciato ad ingranare, rientrando in zona playoff, e ora in cerca di conferme contro i pugliesi. Anche loro d'altro canto autori di una ripresa niente male, grazie ad una lunga serie di vittorie. La squadra di Stroppa non è in zona playoff, ma corre a soli tre punti di distanza.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Breda ha scelto per il 3-5-2. In porta Leali, davanti a lui confermati Volta e Magnani nella difesa a tre con Dellafiore, più dell'acciaccato Del Prete, centrale. Esterni vanno verso la conferma Mustacchio e Pajac, ma occhio a Germoni, mentre interni giocano Gustafson e Bandinelli; torna a fare il regista Colombatto. Davanti ci sono sempre e solo quei due: Cerri e Di Carmine.

COME ARRIVA IL FOGGIA - Anche Stroppa ha virato sul 3-5-2. Guarna difende la porta, davanti a lui rientra dalla squalifica per somma di gialli Tonucci al centro della difesa, coadiuvato da Camporese e Loiacono. A centrocampo sugli esterni Zambelli a destra e l'ispiratissimo Kragl a sinistra, interni Gerbo, Agnelli e Deli, anche se Agazzi scalpita. In attacco Mazzeo dal 1' con Nicastro al suo fianco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Perugia (3-5-2): Leali; Volta, Dellafiore, Magnani; Mustacchio, Gustafson, Colombatto, Bandinelli, Pajac; Cerri, Di Carmine. A disposizione: Nocchi, Santopadre, Belmonte, Del Prete, Germoni, Gonzalez, Bianco, Kouan, Buonaiuto, Diamanti, Terrani. Allenatore: Roberto Breda.

Foggia (3-5-2): Guarna; Camporese, Tonucci, Loiacono; Zambelli, Gerbo, Agnelli, Deli, Kragl; Nicastro, Mazzeo. A disposizione: Tarolli, Figliomeni, Martinelli, Rubin, Calabresi, Agazzi, Ramè, Scaglia, Fedato, Duhamel, Beretta, Floriano. Allenatore: Giovanni Stroppa.