Le probabili formazioni di Perugia-Pescara - Han sfida Pettinari

Fischio d'inizio alle 20.30. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

© foto di Federico Gaetano

Seconda giornata della Serie B che vedrà opposte Perugia e Pescara, protagoniste vincenti nell'esordio del campionato cadetto. I padroni di casa dominare per 5-1 sul campo dell'Entella con la tripletta del nord coreano Han, arrivato in prestito dal Cagliari. Stesso punteggio anche per il Pescara, che ha strapazzato in casa il Foggia. Anche qui è arrivato l'hat-trick con Pettinari. Saranno ancora emozioni e valanghe di gol?

COME ARRIVA IL PERUGIA - Giunti ha recuperato tutti gli infortunati, eccezion fatta per Traorè ai box per problemi fisici. Assente Alberto Cerri, impegnato con l'Under 21 di Gigi Di Biagio. Confermato in attacco la sorpresa Han. Perugia che dovrebbe giocare con il 4-3-1-2 con Falco dietro le punte.

COME ARRIVA IL PESCARA - Zeman deve rinunciare a Campagnaro, Latte Lath, Mancuso e Capone. Del Sole invece sarà della partita dopo lo stage con l'Under 20. Convocato anche l'ultimo arrivato, per lui si tratta di un ritorno, Balzano. Solito 4-3-3 con Pettinari confermatissimo in avanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PERUGIA (4-3-1-2) - Rosati, Zanon, Volta, Monaco, Belmonte, Bianco, Colombatto, Bandinelli, Falco, Di Carmine, Han. All. Giunti

PESCARA (4-3-3) - Pigliacelli, Zampano, Coda, Perrotta, Mazzotta, Coulibaly, Proietti,Brugman, Del Sole, Pettinari, Benali. All. Zeman