Le probabili formazioni di Perugia-Salernitana - Diamanti dal 1', Rosina in panca

Alessandro Diamanti

Si torna subito in campo in Serie B per l'ultimo turno infrasettimanale della stagione. La trentanovesima giornata del torneo cadetto mette contro Perugia e Salernitana in una sfida dalla medesima importanza per entrambe le formazioni. Gli umbri sono quasi sicuri di prendere parte ai play-off, i campani invece di conquistare la salvezza matematica. La partita sarà diretta dal signor Fabio Piscopo della sezione di Imperia. Il fischietto ligure sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Bresmes di Bergamo e Valerio Colarossi di Roma 2. Il quarto uomo invece sarà Daniele Martinelli di Roma 2.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Per il match contro la sua ex squadra, il tecnico Roberto Breda dovrebbe confermare l'undici visto all'opera sul campo dell'Ascoli Piceno. Confermato Diamanti a supporto della coppia offensiva composta da Cerri e Di Carmine, out solo Achy che non è stato convocato.

COME ARRIVA LA SALERNITANA- Colantuono ritrova gli squalificati Tuia e Minala ma deve fare a meno dello squalificato Zito. Non convocati Della Rocca, Bernardini e Orlando. Il tecnico granata confermerà il 4-3-3. In attacco Rosina dovrebbe riposarsi e lasciare spazio a Di Roberto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PERUGIA (3-4-1-2) : Leali; Volta, Belmonte, Magnani; Mustacchio, Bianco, Colombatto, Pajac; Diamanti; Cerri, Di Carmine. A disposizione: Santopadre, Nocchi, Germoni, Zanon, Gonzalez, Gustafson, Buonaiuto, Del Prete, Terrani, Kouan. Allenatore: Roberto Breda.

SALERNITANA (4-3-3) : Radunovic; Casasola, Tuia, Monaco, Vitale; Odjer, Signorelli, Kiyine; Di Roberto, Bocalon, Sprocati. A disposizione: Adamonis, Asmah, Popescu, Schiavi, Mantovani, Pucino, Akpa Akpro, Ricci, Odjer, Rosina, Palombi, Rossi. Allenatore: Stefano Colantuono.