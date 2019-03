Le probabili formazioni di Perugia-Salernitana - Scontro play-off al Curi

Alessandro Nesta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Scontro diretto play-off quest’oggi al “Curi” tra il Perugia e la Salernitana, separate da un solo punto in classifica. I biancorossi vengono dalla vittoria esterna sul Venezia che ha prontamente riscattato la sconfitta contro il Cosenza e ha permesso agli umbri di riportarsi in zona play-off con 35 punti. Seguono con 34 i granata, reduci dal successo casalingo contro la Cremonese. Due piazze divise, inoltre, da una storica rivalità che non mancherà di accendere ulteriormente la gara. Arbitrerà il signor Francesco Guccini della sezione di Albano Laziale.

COME ARRIVA IL PERUGIA – Mister Nesta può contare sul rientro tra i convocati di Falasco e Kingsley. Si va verso la conferma del 4-3-1-2, con la linea difensiva composta da Rosi, Gyomber, Sgarbi e Falasco. A centrocampo ci saranno con ogni probabilità l’ex di turno Falzerano, Bianco e Dragomir, mentre in attacco Verre agirà nelle vesti di rifinitore alle spalle di Sadiq e Melchiorri.

COME ARRIVA LA SALERNITANA – Ancora emergenza in casa granata, dove mister Gregucci dovrà fare a meno di una lunga lista di infortunati: Bernardini, Perticone, Schiavi, Akpa Akpro, Di Gennaro e Rosina. In compenso torna arruolabile Casasola, di rientro da un turno di squalifica, il quale dovrebbe essere l’unica novità rispetto alla gara di martedì con la Cremonese. Confermati dunque, Pucino, Migliorini e Mantovani davanti a Micai; a centrocampo la coppia Di Tacchio-Minala, con Casasola, appunto, e Lopez sulle corsie esterne. Andrè Anderson agirà sulla trequarti alle spalle del tandem Jallow-Calaiò.

Probabili formazioni

Perugia (4-3-1-2): Gabriel; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Falasco; Falzerano, Bianco, Dragomir; Verre; Sadiq, Melchiorri. A disp.: Bizzarri, Perilli, Felicioli, Mazzocchi, Bordin, Carraro, Kouan, Kingsley, Moscati, Ranocchia, Han, Vido. All.: Nesta.

Salernitana (3-4-1-2): Micai; Pucino, Migliorini, Mantovani; Casasola, Minala, Di Tacchio, Lopez; Andrè Anderson; Calaiò, Jallow. A disp.: Vannucchi, Lazzari, Gigliotti, Djavan Anderson, Mazzarani, Odjer, Marino, Memolla, Djuric, Orlando, Vuletich. All.: Gregucci.