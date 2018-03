Le probabili formazioni di Perugia-Spezia - Gila a caccia di un posto

Fischio d'inizio alle ore 15. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb

© foto di Federico De Luca

Il Perugia di Breda sembra aver ingranato da un periodo a questa parte, e a testimoniarlo ci sono le quattro vittorie consecutive e il fatto che la squadra umbra non perda in campionato da un mese e mezzo. L'obiettivo dei padroni di casa è niente meno che fare cinquina. Ma di fronte c'è uno Spezia combattivo, che in classifica dista appena due punti, pur con una partita in più. La squadra di Gallo invece non vince da tre partite, nelle quali ha collezionato due pari e una sconfitta. I liguri si presentano al Curi con la voglia di tornare ad assaporare i tre punti.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Nel 3-5-2 di Breda anche stavolta con ogni probabilità ci saranno pochi stravolgimenti. In porta Leali, davanti a lui difesa a tre: sicuri del posto Volta e Magnani, Dellafiore e Del Prete si giocano la casella centrale. Sulle fasce agiranno Mustacchio a destra e Pajac a sinistra, mentre al centro del campo ci potrebbe essere qualche modifica. Bandinelli rischia il posto a favore di Colombatto, che tornerebbe così da play: accanto a lui allora Bianco, dirottato mezzala, e Gustafson. Davanti il consolidato duo Cerri-Di Carmine, con Diamanti pronto ad entrare a gara in corsa.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Gallo ha bisogno di mescolare un po' le carte, anche se deve fare ancora a meno di Palladino. Tra i pali, nel 4-3-1-2 disegnato dal tecnico spezzino, c'è Di Gennaro, difeso dalla linea composta dai terzini De Col e Lopez e dai due esperti centrali Terzi e Giani. Nei tre a centrocampo dovrebbe rientrare dal 1' Maggiore, così come Bolzoni: Mora e Pessina si giocano l'altro posto. Mastinu confermato sulla trequarti, con possibile arretramento di Marilungo che farebbe così crescere le chance per l'affamato Gilardino. Che inizialmente però sarebbe fuori in favore dell'ex Forte.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Perugia (3-5-2): Leali; Volta, Dellafiore, Magnani; Mustacchio, Gustafson, Colombatto, Bianco, Pajac; Cerri, Di Carmine. A disposizione: Santopadre, Nocchi, Belmonte, Del Prete, Germoni, Zanon, Bandinelli, Kouan, Buonaiuto, Diamanti, Terrani. Allenatore: Roberto Breda.

Spezia (4-3-1-2): Di Gennaro; De Col, Terzi, Giani, Lopez; Maggiore, Bolzoni, Mora; Mastinu; Forte, Marilungo. A disposizione: Bassi, Manfredini, Capelli, Ceccaroni, Augello, Masi, Juande, De Francesco, Pessina, Ammari, Gilardino, Granoche. Allenatore: Fabio Gallo.