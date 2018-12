Le probabili formazioni di Perugia-Spezia – Sfida play-off al Curi

Fischio d'inizio questo pomeriggio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Nesta contro Marino. Perugia contro Spezia. Al Renato Curi si sente profumo di play-off: i temi del match sono tanti, così come gli obiettivi. I padroni di casa stanno vivendo un buon periodo di forma, ma serve fare quel salto di qualità decisivo. Stesso identico discorso per i liguri: un punto di distacco dagli umbri, la voglia di posizionarsi per poter tentare il passo definitivo. Entrambe hanno bisogno di uno scatto. Uno piccolo passo in avanti, che potrebbe dare un sapore totalmente diverso alla stagione.

COME ARRIVA IL PERUGIA – La squadra di Nesta è reduce dal buon pareggio contro il Lecce. Ottimo andamento anche in casa, con ben quattro vittorie consecutive. I biancorossi sembrano aver trovato la quadratura del cerchio, ma ora è arrivato il momento di legittimare un momento davvero positivo. Solito 4-3-1-2, con Gabriel in porta. Pacchetto arretrato composto da Mazzocchi, El Yamiq, Gyomber e Ngawa. In mezzo al campo Bordin, con Kingsley e Dragomir a supporto. Spazio a Verre tra le linee, con Melchiorri e Vido in attacco. Attenzione a Mustacchio, che potrebbe essere la sorpresa dell'ultimo minuto.

COME ARRIVA LO SPEZIA – La netta vittoria contro il Cosenza ha sicuramente cancellato le delusioni contro Ascoli e Foggia, dunque i liguri cercheranno di proseguire sulla strada intrapresa. Marino dovrà fare a meno di Bidaoui, squalificato. Crimi, Galabinov e Maggiore non sono stati convocati, ma nonostante le assenze il modulo non subirà variazioni. Sarà 4-3-3, con Lamanna in porta. Vignali, Terzi, Capradossi e Augello formeranno la difesa. Ricci va in cabina di regia, con Bartolomei e Mora a supporto. Spazio all'attacco veloce: Okereke unica punta, con Gyasi e Pierini sulle corsie esterne.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Mazzocchi, El Yamiq, Gyomber, Ngawa; Kingsley, Bordin, Dragomir; Verre; Vido, Melchiorri.

A disposizione: Leali, Perilli, Falasco, Sgarbi, Bianco, Kouan, Moscati, Ranocchia, Bianchimano, Han, Mustacchio, Terrani.

Allenatore: Alessandro Nesta

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Terzi, Capradossi, Augello; Bartolomei, Ricci, Mora; Gyasy, Okereke, Pierini.

A disposizione: Manfredini, Barone, Crivello, Giani, De Col, Bachini, De Francesco, Bastoni, Figoli, Acampora, Mastinu, Gudjohnsen.

Allenatore: Pasquale Marino