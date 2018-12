Le probabili formazioni di Pescara-Ascoli - Un dubbio per Pillon

Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti dalle 15 su TMW!

Proverà in tutti i modi ad approfittare del pareggio del Palermo contro l'Hellas Verona, il Pescara, impegnato questo pomeriggio alle 15 contro l'Ascoli, reduce comunque da un buon inizio di stagione e per nulla disposto ad essere vittima sacrificale di turno. Arbitro dell'incontro, al Giovanni Cornacchia, sarà il signor Francesco Fourneau di Roma.

COME ARRIVA IL PESCARA -Mister Pillon, proteso con il suo gruppo verso la vetta della classifica, sarà comunque costretto a fare a meno di Kanoute, che ha lavorato a parte negli ultimi giorni, oltre a Campagnaro (lesione di secondo grado al retto femorale) e Capone, che prosegue il suo percorso di recupero. Gli abruzzesi proveranno a rialzarsi dopo la scoppola subita in casa del Palermo due settimane fa, trascinati dal tridente formato da Marras, in vantaggio nel ballottaggio con Del Sole, insieme a Monachello e Mancuso. Confermato in difesa il sorprendente Gravillon.

COME ARRIVA L'ASCOLI -Negli ospiti stringono i denti Troiano e Frattesi, convocati nonostante gli acciacchi degli ultimi giorni. Out Ingrosso e Ganz, si sono sottoposti a terapie in settimana, insieme agli infortunati Coly, Valeau e Zebli. Vivarini a metà campo farà affidamento ancora una volta alla fisicitià di Addae, mentre in avanti ci sarà Ngombo a far coppia con Ardemagni. Toccherà a Ninkovic ispirare la manovra offensiva.

Le probabili formazioni

Pescara (4-3-3):Fiorillo; Balzano, Gravillon, Perrotta, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Machin; Marras, Monachello, Mancuso. All. Pillon.

Ascoli Perucchini; Valentini, D'Elia, Padella, Laverone; Frattesi, Casarini, Addae; Ninkovic; Ardemagni, Ngombo. All. Vivarini.