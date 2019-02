Le probabili formazioni di Pescara-Brescia - Big match all'Adriatico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il big match della 22/a giornata di Serie B si gioca all'Adriatico tra Pescara e Brescia. La squadra di Pillon è quarto con 34 punti, due in meno rispetto a quella di Corini. Si preannuncia un match vibrante e divertente tra due squadre che giocano bene a calcio e divertono il pubblico. Sarà il 50° confronto fra le due squadre. Negli ultimi 20 anni, due vittorie per il Pescara, due per il Brescia (nell'ultimo precedente 0-3 nella stagione 2017-2018), due pareggi. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è Aureliano della sezione di Bologna.

COME ARRIVA IL PESCARA - Gli abruzzesi sono quarti in classifica con 34 punti, frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte e sono reduci da una vittoria e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 3 giornate. Diffidati Del Grosso e Memushaj, indisponibili Campagnaro, Elizalde e Farelli. Sarà 4-3-3 con Marras, Mancuso e Antonucci a formare il tridente offensivo.

COME ARRIVA IL BRESCIA - I lombardi occupano il secondo posto a quota 36 con un cammino di 9 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte e sono reduci da 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 gare disputate. Diffidato Torregrossa, indisponibile Dall'Oglio. Sarà 4-3-1-2 con Spalek alle spalle di Torregrossa e Donnarumma.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PESCARA (4-3-3) Fiorillo; Balzano, Gravillon, Scognamiglio, Del Grosso; Melegoni, Kanouté, Memushaj; Marras, Mancuso, Antonucci. A disposizione: Kastrati, Bettella, Perrotta, Ciofani, Crecco, Bruno, Monachelo, Capone, Del Sole, Sottil, Scuccimarra. Allenatore: Pillon.

BRESCIA (4-3-1-2) Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. A disposizione: Andrenacci, Gastaldello, Semprini, Ndoj, Viviani, Tremolada, Cortesi, Morosini. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Aureliano della sezione di Bologna.