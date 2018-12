Le probabili formazioni di Pescara-Carpi - Dubbio in attacco per Castori

Fischio d'inizio oggi alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

Due compagini che viaggiano a velocità decisamente diverse, Pescara e Carpi, e che stasera si affronteranno per tre punti in palio decisamente importanti. La squadra di Castori è caduta tra le mura casalinghe, dopo tre risultati utili consecutivi, contro il Lecce ed ora vive una situazione decisamente complicata in zona playout. Non se la passa meglio il Pescara che, se è vero che può contare su una situazione di classifica molto più tranquilla (4^ posto e 23 punti in cascina), è anche vero che è da tre partite che la squadra di Pillon non porta a casa una vittoria, collezionando due sconfitte ed un pareggio. Un rendimento, questo delle ultime gare, che ha sfiduciato l’ambiente, che ora spera in una nuova vittoria per non perdere terreno.

COME ARRIVA IL PESCARA - "Flessione? Ci può stare nell'arco di un campionato, in B capita. Sono gli episodi che ci girano male al momento, pensate se avessimo pareggiato al'ultimo secondo a Perugia. Dobbiamo restare calmi e sereni e guardare avanti”, queste le parole di Pillon alla vigilia del match. Spazio al 4-3-3 con Monachello punta centrale supportato da Marras e Mancuso.

COME ARRIVA IL CARPI - "Per noi sarà una partita difficile come lo sono tutte, ma io guardo in casa nostra e contro il Lecce ho visto il giusto atteggiamento e la miglior prestazione delle dieci da quando siedo sulla panchina. Il Pescara ha una squadra di qualità, giocano in casa e vorranno fare risultato ma anche noi”, queste le parole di Castori in conferenza stampa. Il tecnico schiererà un 4-4-1-1 con Concas che agirà sulla trequarti alle spalle della prima punta, fonte di dubbio per Castori: in campo scenderà uno tra Mokulu ed Arrighini.

Le probabili formazioni

Pescara( 4 -3-3 ): Kastrati; Balzano, Gravillon, Scognamiglio, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Melegoni; Marras, Monachello, Mancuso. A disposizione: Farelli, Scuccimarra, Ciofani, Elizalde, Fornasier, Perrotta, Crecco, Machin, Palazzi, Cocco, Del Sole. Allenatore:: Pillon

Carpi(4-4-1-1): Piscitelli; Pachonik, Poli, Sabbione, Buongiorno; Jelenic, Pasciuti, Mbaye, Piscitella; Concas; Mokulu A disposizione: Sambo, Ligi, Suagher, Barnofsky, Frascatore, Vano, Romairone, Di Noia, Saric, Machach, Arrighini. Allenatore: Fabrizio Castori