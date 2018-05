Le probabili formazioni di Pescara-Cesena – Un match che vale mezza salvezza

Fischio d'inizio oggi pomeriggio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una sfida importantissima, soprattutto nella parte bassa della classifica. Il Pescara accoglie il Cesena in questo turno infrasettimanale, in un match davvero importantissimo. I padroni di casa sono a quota 45, ma un eventuale passo falso potrebbe nuovamente rimescolare le carte. I bianconeri sono in una piccola serie positiva, dunque devono assolutamente cercare punti per arrivare alla salvezza.



COME ARRIVA IL PESCARA – Due vittorie consecutive, la squadra è in forma e sembra aver ritrovato la condizione. Inoltre i sei punti sono arrivati contro lo Spezia e contro la Ternana, un campo assolutamente difficile. In questa sfida mancheranno diversi elementi: fermi ai box Campagnaro, Balzano, Falco, Bovo e Proietti. Pillon dovrebbe riconfermare il 4-3-3, con Fiorillo in porta. Fiamozzi, Gravillon, Perrotta e Crescenzi potrebbero essere i quattro di difesa, mentre Brugman e Machin sono quasi sicuri del posto. In dubbio Valzania, Coulibaly potrebbe dargli il cambio. In attacco ci dovrebbero essere pochissime sorprese: Mancuso, Pettinari e Capone saranno quasi sicuramente i tre che proveranno a scardinare al difesa bianconera.

COME ARRIVA IL CESENA – Dopo la vittoria con il Frosinone, la squadra di Castori vede la salvezza. Al momento i bianconeri sono fuori dalla zona rossa, ma un passo falso potrebbe ricambiare nuovamente la situazione. Rientra nella lista dei convocati Esposito, mentre Cacia è ancora out. Di Noia non si è allenato per via di guai fisici e resterà a riposo. Suagher è nella lista nonostante i problemi riscontrati nel match contro i gialloblù. Modulo che vince non si cambia, forse ci sarà qualche variazione negli interpreti. Fulignati va in porta, Perticone, Suagher, Scognamiglio e Fazzi dovrebbero essere i quattro del pacchetto arretrato. Fedele e Schiavone verranno quasi sicuramente riconfermati, mentre per il terzo di centrocampo ci potrebbe essere il ballottaggio tra Cascione ed Emmanuello. Kupisz e Laribi hanno buone opportunità di andare a comporre il tridente, mentre Moncini è l’alternativa plausibile a Jallow.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Fiamozzi, Gravillon, Perrotta, Crescenzi; Machin, Brugman, Valzania; Mancuso, Pettinari, Capone. A disposizione: Baiocco, Savelloni, Coda, Elizalde, Fornasier, Mazzotta, Carraro, Coulibaly, Baez, Bunino, Cappelluzzo, Cocco, Yamga. Allenatore: Giuseppe Pillon.

CESENA (4-3-3): Fulignati; Perticone, Suagher, Scognamiglio, Fazzi; Fedele, Schiavone, Cascione; Kupisz, Jallow, Laribi. A disposizione: Agliardi, Melgrati, Eguelfi, Chiricò, Moncini, Dalmonte, Esposito, Donkor, Ndiaye, Vita, Emmanuello. Allenatore: Fabrizio Castori.