Le probabili formazioni di Pescara-Crotone - La sfida degli ex all'Adriatico

Fischio di inizio questa sera alle ore 21.00. Live testuale, pagelle del match e voci dei protagonisti su Tuttomercatoweb.com

Anche la Serie B è impegnata nel turno infrasettimanale, che coincide con la quinta giornata di campionato e con l'interessante sfida tra Pescara e Crotone. Ai padroni di casa è andata di lusso con il Foggia, una vittoria sofferta ma voluta. I calabresi arrivano con tanti ex ma a corrente alternata (2 vittorie e altrettante sconfitte), l'ultima con l'Hellas Verona. Fischio di inizio alle ore 21.00 allo stadio Adriatico di Pescara, arbitra il match il fischietto Nasca di Bari.

COME ARRIVA IL PESCARA - Mister Giuseppe Pillon ha deciso di convocare tutti i giocatori a sua disposizione per la sfida casalinga contro il Crotone ad eccezione di Scognamiglio infortunato (meno grave del previsto, solo una contusione al ginocchio). Il tecnico potrebbe proporre tre novità rispetto all'undici che ha battuto il Foggia, ma non sono esclusi ulteriori cambiamenti. Pronti dal primo minuto Campagnaro, Machin e Antonucci che dovrebbe avere la meglio su Capone mentre Brugman potrebbe muoversi in cabina di regia nel 4-3-3.

COME ARRIVA IL CROTONE – Quattro grandi ex tra le fila dei calabresi, dal tecnico Giovanni Stroppa (mai vincente in tre precedenti con il Pescara) all'atteso Benali, impiegato da regista alla sua prima da avversario all'Adriatico. Tra loro anche Stoian (in panchina) e Martella out per infortunio come Barberis, Figliuzzi e Sampirisi. Nel 3-5-2 recupera Curado in difesa insieme a Cuomo e Marchizza, Firenze dovrebbe muoversi da esterno e Molina da mezzala mentre in avanti Budimir è favorito su Simy per affiancare Nalini.

PROBABILI FORMAZIONI:

PESCARA (4-3-3) - Fiorillo; Ciofani, Campagnaro, Gravillon, Del Grosso; Brugman, Machin, Memushaj; Antonucci, Monachello, Mancuso. A disp. Kastrati, Formasier, Perrotta, Balzano, Melegoni, Kanouté, Palazzi, Crecco, Cocco, Capone, Marras, Del Sole. Allenatore: Giuseppe Pillon.

CROTONE (3-5-2) - Cordaz; Cuomo, Curado, Marchizza; Faraoni, Rohden, Benali, Molina, Firenze; Budimir, Nalini. A disp. Festa, Latella, Golemic, Vaisanen, Valietti, Stoian, Crociata, Zanellato, Aristoteles, Nanni, Simy, Spinelli. Allenatore: Giovanni Stroppa.