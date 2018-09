Le probabili formazioni di Pescara-Foggia - Torna Galano dopo la squalifica

Segui Pescara-Foggia su TMW: segui il live, le pagelle e le dichiarazioni post-partita!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua la lunga rincorsa del Foggia in Serie B. La formazione pugliese è partita da una penalità di otto punti e ora, alle porte del quarto turno, dopo una vittoria e due sconfitte, la formazione allenata da Grassadonia si ritrova a -5 e avrà bisogno di almeno altri due successi per superare quota zero. Oggi l'ostacolo di giornata, per i rossoneri, sarà il Pescara di Pillon, che ospiterà il Foggia allo stadio Adriatico (calcio d'avvio ore 15) dopo aver raccolto cinque punti in tre giornate. I padroni di casa sono reduci dal pareggio esterno sul campo del Brescia. Arbitrerà Luigi Pillitteri di Palermo.

COME ARRIVA IL PESCARA - La formazione di Pillon è ancora imbattuta e nell'unico turno casalingo ha vinto 2-1 contro il Cittadella. Oggi affronterà il Foggia per dar continuità ai propri risultati positivi, cercherà di farlo, l'allenatore, schierando il classico 4-3-3 con Monachello favorito su Cocco in attacco con Mancuso e Antonucci. In difesa si giocano un posto dal primo minuto Campagnaro e Perrotta, col primo favorito.

COME ARRIVA IL FOGGIA - Garanzia di gol quando scende in campo il Foggia. Nell'ultimo turno la formazione di Grassadonia ha perso 2-1 in casa del Palermo e in passato ha ottenuto un successo col Carpi (4-2) e una netta sconfitta (4-1) col Crotone. Sono diversi i dubbi di formazione per l'allenatore dei rossoneri, orientato a confermare la difesa e ad affidarsi a Mazzeo e Galano (che torna dopo la squalifica) in attacco. Assenti, tra i convocati, Rizzo, Rubin e Iemmello.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Ciofani, Gravillon, Campagnaro, Del Grosso; Memushaj, Kanoutè, Brugman; Mancuso, Monachello, Antonucci. A disposizione: Kastrati, Farelli, Balzano, Fornasier, Perrotta, Scognamiglio, Crecco, Machin, Melegoni, Palazzi, Capone, Cocco, Del Sole. ALLENATORE: Pillon.

FOGGIA (3-5-2): Bizzarri; Martinelli, Camporese, Tonucci; Kragl, Deli, Agnelli, Busellato, Zambelli; Mazzeo, Galano. A disposizione: Sarri, Noppert, Ranieri, Loiacono, Carraro, Cicirelli, Chiaretti, Gerbo, Boldor, Arena, Ramè, Gori. ALLENATORE: Grassadonia.