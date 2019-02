Le probabili formazioni di Pescara-Padova - Bisoli lancia Baraye

Fischio d'inizio oggi pomeriggio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chi per un obiettivo, chi per un altro, ma in questo momento tutti hanno bisogno di punti. Il Pescara per continuare a sognare il ritorno in Serie A, il Padova per restare in questa Serie B che tanto è mancata negli ultimi anni. E alle 15 di oggi si sfideranno queste due squadre, ambizioni diverse ma stessa voglia. Calcio d'inizio alle 15.

COME ARRIVA IL PESCARA - L'imponente successo di Crotone ha restituito morale al Pescara, che non vinceva da oltre un mese e aveva un po' perso terreno, dopo esser stato anche al terzo posto, a ridosso della zona promozione diretta. Adesso il secondo posto dista quattro punti, guai a dirlo però da quelle parti, meglio pensare all'obiettivo play-off che è più realistico. Battendo bene il Padova il sodalizio abruzzese darebbe un bel segnale al campionato. Nel nuovo anno non è ancora arrivata la vittoria interna, questa è l'occasione perfetta. Non sarà della partita però Balzano, squalificato, e neanche l'infortunato Del Grosso. A sinistra dunque potrebbe essere dirottato Ciofani, con Gravillon dall'altro. Davanti dovrebbe esser confermato Marras, a supporto di Mancuso e Monachello.

COME ARRIVA IL PADOVA - Reduce da tre pareggi di fila, il Padova avrebbe bisogno di uno sprint per risalire la classifica. Ultimo in classifica, non è distante dalla zona franca, e in questo senso tanto potranno dire le prossime partite con Pescara, Brescia e Crotone. Certo è che oggi servirà un'impresa, e contro il Brescia idem, ma se da questo tour de force non dovesse uscire con le ossa troppo rotte poi si potrebbe dire tanto nel prosieguo della stagione, quando ci saranno gli scontri diretti decisivi. Per quanto riguarda la formazione, Pierpaolo Bisoli non ha tanti dubbi di formazione. Nel suo 3-4-1-2 dovrebbe essere confermato Capello sulla trequarti. Con Mbakogu e Lollo non ancora al 100%, spazio a Baraye e Bonazzoli. Novità anche dietro e sulla fascia: Zambataro dovrebbe far rifiatare Morganella, Cappelletti invece Clemenza.

PROBABILI FORMAZIONI:

PESCARA (4-3-1-2): Fiorillo; Gravillon, Campagnaro, Scognamiglio, Ciofani; Memushaj, Brugman, Crecco; Marras; Mancuso, Monachello. Allenatore: Pillon

PADOVA (3-4-1-2): Minelli; Cappelletti, Cherubin, Trevisan; Zambataro, Calvano, Pulzetti, Longhi; Capello; Bonazzoli, Baraye. Allenatore: Bisoli