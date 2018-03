Le probabili formazioni di Pescara-Parma - Inizia l'era Epifani

Fischio d'inizio alle 15. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Dopo aver colto la prima vittoria esterna del 2018 contro la Salernitana, il Parma di Roberto D'Aversa tenterà di allungare la propria striscia positiva in trasferta. Questa volta i ducali avranno di fronte a sé il Pescara, squadra che non sta di certo vivendo un momento felice, ma che, con l'arrivo di Massimo Epifani al posto di Zdenek Zeman, spera di invertire immediatamente il trend e di riagguantare la zona playoff, al momento distante quattro lunghezze. All'andata il match terminò 1-0 in favore degli abruzzesi, i quali riuscirono ad espugnare l'Ennio Tardini in virtù di una rete messa a segno a cinque minuti dal termine dall'uruguaiano Gaston Brugman. Ad arbitrare l'incontro odierno sarà il signor Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta, assistito dai guardalinee Stefano Bellutti di Trento e Francesco Fiore di Barletta, e dal quarto uomo Fabio Natilla, anch'egli della sezione di Molfetta.

COME ARRIVA IL PESCARA - Prima partita sulla panchina dei biancazzurri per Epifani, che dovrebbe accantonare il 4-3-3 per far spazio al 4-2-3-1 o, in alternativa, al 4-3-2-1. Nel primo caso, il tecnico dovrebbe affidarsi a Brugman e Valzania nella zona nevralgica del campo, e al trio Mancuso, Falco e Capone a ridosso di Pettinari (favorito su Bunino), mentre in caso di 4-3-2-1 troverebbero posto Coulibaly e Machin in luogo di Mancuso e Capone. Per il ruolo di terzino destro, è addirittura lotta a tre tra Crescenzi, Balzano e Fiamozzi. Non saranno del match Campagnaro, Bovo, Proietti e Elizalde.

COME ARRIVA IL PARMA - Dopo tanta attesa, si torna finalmente in campo, all'Adriatico di Pescara: il Parma proverà a dimenticare la figuraccia dell'andata con una grande prova, ma di fronte avrà una squadra ferita. Capital Lucarelli è pronto a riprendersi il suo posto al centro della difesa, con Iacoponi, Gagliolo e Gazzola al proprio fianco. A centrocampo scelte obbligate: Scavone si adatta a regista, Munari e Dezi saranno gli interni, mentre davanti spazio a Calaiò come riferimento centrale, con Insigne e Da Cruz sulle ali.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PESCARA (4-2-3-1): Fiorillo; Crescenzi, Coda, Perrotta, Mazzotta; Brugman, Valzania; Mancuso, Falco, Capone; Pettinari.

A disposizione: Savelloni, Baiocco, Balzano, Fiamozzi, Fornasier, Gravillon, Carraro, Coulibaly, Machin, Baez, Bunino, Cappelluzzo, Cocco, Yamga.

Allenatore: Epifani.

PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo; Dezi, Scavone, Munari; Insigne, Calaiò, Da Cruz.

A disposizione: Dini, Nardi, Anastasio, Di Cesare, Mazzocchi, Sierralta, Barillà, Baraye, Ceravolo, Ciciretti, Di Gaudio, Frediani.

Allenatore: D'Aversa.