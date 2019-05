Le probabili formazioni di Pescara-Verona - Tridente per entrambi i tecnici

Fischio d'inizio oggi alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

Tutto pronto all'Adriatico per la gara di ritorno delle semifinali play-off tra Pescara e Verona, che deciderà chi sarà l'avversario in finale del Cittadella, uscito vittorioso ieri contro il Benevento. L'andata al Bentegodi è terminata sullo 0-0, risultato che da un ulteriore vantaggio al Pescara, avvantaggiato anche per quanto riguarda la classifica avulsa e al quale basterà dunque un pareggio con qualsiasi risultato per garantirsi l'accesso alla finale. Al Verona toccherà invece vincere a tutti i costi, per non fallire il proprio obiettivo stagionale. La gara sarà diretta dal signor Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta.

COME ARRIVA IL PESCARA - Mister Pillon deve fare a meno dei nazionali Capone e Elizade, ma può contare sul recupero di Hugo Campagnaro. Gli abruzzesi dovrebbero ripartire dal consueto 4-3-3, con Balzano, Bettella, Scognamiglio e Pinto davanti a Fiorillo; in mediana spazio al terzetto composto da Memushaj, Brugman e Crecco, mentre in avanti ci sarà il tridente composto da Marras, Sottil e Mancuso.



COME ARRIVA IL VERONA - Gli scaligeri lasciano a casa gli indispobili Di Gaudio, Zaccagni, Ragusa e Crescenzi. Modulo a specchio anche per gli uomini di Aglietti, che dovrebbe proporre il quartetto composto da Faraoni, Diwidowicz, Empereur e Vitale in difesa; in zona mediana ci saranno Henderson e Colombatto ai lati di Gustafson; in attacco spazio a Matos, Di Carmine e Laribi.

Probabili formazioni



Pescara (4–3 –3): Fiorillo; Balzano, Bettella, Scognamiglio, Pinto; Memushaj, Brugman, Crecco; Marras, Sottil, Mancuso. A disp.: Kastrati, Farelli, Ciofani, Campagnaro, Gravillon, Perrotta, Del Grosso, Bruno, Kanoutè, Antonucci, Monachello, Del Sole, Bellini. All. Giuseppe Pillon.

Verona (4–3–3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Henderson, Gustafson, Colombatto; Matos, Di Carmine, Laribi. A disp.: Ferrari, Berardi, Marrone, Munari, Pazzini, Balkovec, Lee, Lucas, Danzi, Tupta, Almici, Bianchetti. All. Alfredo Aglietti.