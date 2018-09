Le probabili formazioni di Plzen-CSKA Mosca - Tante assenze tra i russi

© foto di Imago/Image Sport

Nel 2013 il match tra Viktoria Plzen e CSKA Mosca entrò nella storia perché per la prima volta una squadra passò il turno d'Europa League con tre miseri punti. Allora furono i cechi a ridere, adesso che si è nel calcio dei grandi, però, forse sono gli ospiti ad avere qualcosina in più. E' la Champions League, che torna con più emozioni che mai. E' il girone della Roma, che in contemporanea giocherà con il Real Madrid. Ma il destino giallorosso passa anche da qui, da Plzen, dove stasera arriverà il CSKA.

COME ARRIVA IL VIKTORIA PLZEN - Il momento del Viktoria Plzen è sicuramente positivo. Sette vittorie ed una sola sconfitta fin qui in campionato (già vinto lo scorso anno) dove i cechi sono al primo posto a pari punti con lo Slavia Praga. La Champions, però, è un'altra cosa. E servirà qualcosa in più, soprattutto in questa partita, per strappare qualche punto e dimostrare di poter essere di più di una squadra-materasso. Per Pavel Vrba non dovrebbero esserci tanti dubbi di formazioni, almeno secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Repubblica Ceca. L'unico in dubbio è Prochazka, alle prese con un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1, con le chiavi dell'attacco affidate al migliore della squadra Krmencik. A suo supporto dovrebbero esserci Ekpai, Cermak e Kopic.

COME ARRIVA IL CSKA MOSCA - Non è stato un avvio di stagione brillante per il CSKA Mosca, attualmente al quinto posto nella Premier League russa a causa di diversi passi falsi effettuati soprattutto nelle primissime uscite. La squadra ora appare in crescita e le due vittorie consecutive ottenute contro Ural e Ufa ne sembrano la chiara testimonianza. L'obiettivo per quest'anno, probabilmente, è quello dare battaglia alla Roma per conquistare un traguardo mportante come gli ottavi di finale. Per farlo bisognerà cominciare bene in Repubblica Ceca. Purtroppo, però, tantissime sono le assenze per Viktor Goncharenko, che dovrà fare a meno di sette pedine, di cui qualcuna importante: Bistrovic, Abel Hernandez, Khosonov, Kuchaev, Magnusson, Makarov e Vasin sono tutti auto a causa di infortuni vari. L'allenatore bielorusso ha praticamente gli uomini contati e scelte obbligate davanti. Tutto su Fernandes e Dzagoev, due perni di questa squadra e della nazionale russa. 5-3-2 molto difensivo, ma pronto a diventare 3-5-2 quando c'è da attaccare. In attacco tutto su Chalov e Zhamaletdinov.

PROBABILI FORMAZIONI:

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Kozáčik; Řezník, Hejda, Hubník, Limberský; Hrošovský, Hořava; Ekpai, Čermák, Kopic; Krmenčík. Allenatore: Vrba

CSKA MOSCA (5-3-2): Akinfeev; Fernandes, Becão, Chernov, Nababkin, Efremov; Dzagoev, Vlašić, Oblyakov; Chalov, Zhamaletdinov. Allenatore: Goncharenko