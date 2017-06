Le probabili formazioni di Polonia-Svezia U21 - Kaputska in dubbio

Diretta testuale su TMW a partire dalle ore 20.45

Inizia la seconda giornata dell'Europeo U21 in Polonia ed i protagonisti saranno proprio i padroni di casa che alle 20.45 all'Arena Lublin sfideranno la Svezia. Una partita già da dentro o fuori per la Polonia che dopo la sconfitta contro la Slovacchia all'esordio ha bisogno di tre punti per continuare a tenere viva la speranza della qualificazione. Diverso il discorso che riguarda la Svezia: il CT Hakan Ericson chiede ai suoi la vittoria dopo il pareggio contro l'Inghilterra.

COME ARRIVA LA POLONIA - Ancora qualche dubbio di formazione per il CT Dorna, soprattutto sulla trequarti dove è in dubbio Kapustka. Il centrocampista del Leicester non dovrebbe farcela dopo la botta presa nella sfida contro la Slovacchia, al suo posto potrebbe giocare Moneta. Per il resto dovrebbe scendere in campo la stessa squadra vista tre giorni fa, un 4-2-3-1 con Stepinski prima punta.

COME ARRIVA LA SVEZIA - Gli svedesi sono reduci da un'ottima prestazione, motivo per il quale il CT Ericson dovrebbe confermare l'intera formazione vista contro l'Inghilterra. Sarà 4-3-1-2 con Hallberg in cabina di regia ed Olsson a supporto delle due punte Engvall e Cibicki. Tornerà a disposizione il talento del Sunderland classe 1999 Asoro, ma dovrebbe partire dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

POLONIA (4-2-3-1): Wrabel; Kedziora, Bednarek, Jach, Jaroszynski; Dawidowicz, Linetty; Frankowski, Lipski, Moneta; Stepinski. CT Dorna

SVEZIA (4-3-1-2): Cajtoft; Wahlqvist, Larsson, Dagerstal, Lundqvist; Tibbling, Hallberg, Fransson; Olsson; Engvall, Cibicki. CT Ericson