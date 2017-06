Le probabili formazioni di Portogallo-Cile - CR7 contro Sanchez

Fischio d'inizio alle 20. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ultimata la fase a gironi, è il momento di tuffarsi nelle semifinali di Confederations Cup. Questa sera a Kazan sarà il momento di Portogallo e Cile. La nazionale di Fernando Santos si è classificata a pari merito con il Messico ma una migliore differenza reti ha portato i lusitani al primo posto nel Gruppo A. La Roja invece è arrivata seconda nel Gruppo B alle spalle della Germania. Un solo successo per i ragazzi di Pizzi che hanno portato l'intera posta in palio contro il Camerun mentre contro i tedeschi di Low e contro l'Australia sono arrivati due pareggi. Due vittorie e un pareggio per il Portogallo che nella fase a gironi ha battuto Russia e Nuova Zelanda mentre all'esordio contro la Tricolor è arrivato un pareggio all'ultimo minuto. L'incontro sarà diretto dall'iraniano Alireza Faghani.

COME ARRIVA IL PORTOGALLO - Fernando Santos dovrebbe schierare un 4-3-3 con Rui Patricio fra i pali, Cedric sulla corsia di destra, Raphael Guerreiro su quella di sinistra mentre il pacchetto arretrato sarà completato da Pepe e Josè Fonte. La cerniera di centrocampo sarà formata da William Carvalho e Adrien Silva mentre sulle fasce agiranno Bernardo Silva e Quaresma. In attacco spazio ad Andrè Silva e naturalmente Cristiano Ronaldo.

COME ARRIVA IL CILE - Juan Antonio Pizzi dovrebbe rispondere con un 4-3-3. Davanti alla porta difesa da Johnny Herrera, in vantaggio su Claudio Bravo, ci sarà una difesa a quattro formata da Medel e Jara in mezzo e Isla e Beausejour sulle corsie laterali. Le chiavi del centrocampo saranno affidate a Marcelo Diaz con Hernandez e Aranguiz ai lati. In attacco giocherà il tridente formato da Vidal, Vargas e Sanchez.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Portogallo (4-4-2): Rui Patricio; Cedric, Pepe, Josè Fonte, Raphael Guerreiro; Bernardo Silva, Carvalho, Adrien Silva, Quaresma; Cristiano Ronaldo, Andrè Silva. CT: Fernando Santos.

Cile (4-3-3): J. Herrera; Isla, Medel, Jara, Beausejour; Hernandez, Marcelo Diaz, Aranguiz; Vidal, Vargas, Sanchez. CT: Juan Antonio Pizzi.