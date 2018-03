Le probabili formazioni di Pro Vercelli-Palermo - Tedino si affida a Nestorovski

Fischio d'inizio oggi alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

E cosi capita che, nel corso di una stagione, si trovino di fronte due squadre che lottano per obiettivi diametralmente opposti. È il caso di Pro Vercelli-Palermo, che si sfideranno oggi per portare a casa tre punti in entrambi i casi molto importanti. Dà un lato i bianconeri, in piena zona retrocessione e chiamati a dare una svolta per portarsi fuori il prima possibile dalla parte rossa della classifica. Dall’altro lato i ragazzi di Tedino, in piena corsa per la promozione e distanti soltanto sei punti dalla vetta della classifica occupata a pari merito da Frosinone ed Empoli. I siciliano dovranno rialzarsi dopo la pesante sconfitta casalinga patita per mano del Foggia, mentre la Pro proverà a continuare a portare avanti la propria striscia positiva che ormai dura da quattro partite.

COME ARRIVA LA PRO VERCELLI - Dal ritorno di Grassadonia sulla panchina, le Bianche Casacche sono tutt'altro che una formazione semplice da affrontare. Al di là dei quattro risultati utili consecutivi Mammarella&C. hanno ritrovato in questo 2018 convinzione e gioco. Per il Palermo non sarà una passeggiata, anche perché la stessa Pro è a caccia di punti importanti per la salvezza. Obiettivi diversi ma coefficiente di difficoltà altissimo. Spazio a Raiceviv e Reginaldo in attacco, con il modulo che sarà il medesimo della compagine siciliana.

COME ARRIVA IL PALERMO - Sei punti di distacco dalla vetta sono troppi per un Palermo che punta senza riserve alla promozione diretta in Serie A. Tre sconfitte consecutive sono un altro record negativo che la formazione di Bruno Tedino vuole cancellare già dal prossimo weekend durante il quale si troverà ad affrontare la Pro Vercelli. Centrocampo punto chiave della sfida alla Pro: spazio a Jajalo e Chochev dal primo minuto, con il ballottaggio fra Murawski e Gnahorè con il polacco leggermente favorito per completare il reparto. In avanti spazio a Coronado e Nestorovski.

Le probabili formazioni

PRO VERCELLI (3-5-2): Pigliacelli; Gozzi, Konate, Jidayi; Mammarella, Paghera, Pugliese, Germano, Berra; Raicevic, Reginaldo. A disposizione: Gilardi, Marcone, Altobelli, Castiglia, Bifulco, Alex, Ivan, Da Silva, Ghiglione, Bergamelli, Morra, Kanoute. Allenatore:Gianluca Grassadonia.

PALERMO (3-5-2): Pomini; Bellusci, Struna, Rajkovic; Rispoli, Chochev, Jajalo, Murawski, Rolando; Coronado, Nestorovski. A disposizione: Posavec, Maniero, Fiore, Accardi, Gnahorè, Fiordilino, Moreo, La Gumina, Aleesami. Allenatore: Bruno Tedino.