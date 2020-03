Le probabili formazioni di PSG-Dortmund - Sarabia in caso di forfait di Mbappé

Un posto tra le prime otto di Europa, è il ritorno degli ottavi di Champions League al Parco dei Principi di Parigi. E' una della sfide più affascinanti, è il ritorno tra il Paris Saint-Germain e il Borussia Dortmund. L'atmosfera non sarà delle migliori nonostante il gran numero di campioni in campo, l'impianto parigino infatti sarà tristemente vuoto vista la decisione di giocare a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus che ha investito prima l'Italia e adesso tutta Europa. La doppietta di Haaland all'andata ha permesso ai tedeschi di imporsi per 2-1, l'ultimo confronto invece in casa del PSG risale ad una fase a gironi di Europa League del 2010 con il risultato di 0-0.

COME ARRIVA IL PSG - Non è stata una vigilia normale per il Paris Saint-Germain, prima la tonsillite annunciata da Tuchel in conferenza stampa riguardo le condizioni di Mbappé e poi la notizia trapelata in serata da L'Equipe con il francese che si è sottoposto agli esami di accertamento del Coronavirus. Nessun virus per il fenomeno francese che comunque non ha preso parte alle ultime due sedute di allenamento, in caso di forfait è pronto Pablo Sarabia a sostituirlo nel tridente d'attacco Cavani e Neymar. Due assenze pesanti in mezzo al campo per i parigini, non ci saranno infatti Herrera e Verratti con il primo infortunato ed il secondo squalificato. Marquinhos quindi si disimpegnerà da mediano visto il recupero di Thiago Silva mentre Di Maria si abbassa a mezzala al fianco di Gueye.

COME ARRIVA IL BORUSSIA DORTMUND - Forte del risultato ottenuto all'andata, la formazione tedesca guidata da Lucien Favre proverà in tutti i modi ad ottenere il pass per i quarti di finale. Il protagonista a Dortmund fu Erling Haaland, un impatto devastante con la nuova realtà e proverà a ripetersi in un Parco dei Principi tristemente vuoto. Tante aspettative di passare il turno passano dai gol del centravanti norvegese, punta di diamante del 3-4-3 giallonero. L'ex Salisburgo sarà affiancato da Brandt e Sancho, assente invece per infortunio Marco Reus. L'ex Juventus Emre Can partirà titolare con Witsel vista anche l'assenza di Delaney, punto di forza le corsie esterne con la velocità di Guerreiro ed Hakimi.