Le probabili formazioni di PSG-Stella Rossa - Solito tridente, out Boakye

Fischio di inizio alle ore 18.55. Live testuale, pagelle del match e voci dei protagonisti su Tuttomercatoweb.com

Il Paris Saint-Germain non può più sbagliare, la Stella Rossa ci tiene a dare ancora fastidio a una grande. Questa la sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, nel gruppo C che vede protagoniste anche Napoli e Liverpool. I francesi sono capitolati all'esordio proprio con gli inglesi per 3-2 mentre i serbi hanno fermato la squadra di Ancelotti sul pareggio a reti bianche. È il primo incrocio tra le due squadre in tutte le competizioni Uefa, nessun club serbo però è mai riuscito a vincere in Francia. Fischio di inizio alle 18.55 al Parco dei Principi di Parigi, arbitra il match il portoghese Artur Dias.

COME ARRIVA IL PSG – Alla settimana partecipazione consecutiva in Champions, i parigini contano di superare i quarti di finale: non accade dalla semifinale del 1995. Il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel si affida alle certezze del 4-3-3, rimpiazzando l'infortunato Kurzawa con Marquinhos terzino sinistro. Completano la difesa Meunier, Thiago Silva e Kimpembe. A centrocampo, insieme a Verratti e Rabiot, dovrebbe esserci Di Maria. Intoccabile il tridente composto da Neymar, Cavani e Mbappé. Ancora squalificato Buffon, ai box Dani Alves.

COME ARRIVA LA STELLA ROSSA – La matricola della Champions è riuscita a superare finalmente i preliminari per giocarsi la fase a gironi. I campioni di Serbia hanno perso soltanto due delle ultime 18 gare europee. L'allenatore Vladan Milojevic sceglie il 4-2-3-1 e recupera gli acciaccati Savic e Rodic. Ai box l'infortunato Boakye, in attacco prende il suo posto Ben Nabouhane. Confermata quasi in toto la formazione vista contro il Napoli, anche se sulla trequarti dovrebbero avere una chance Kafu e Gobeljić.

PROBABILI FORMAZIONI:

PSG (4-3-3) - Areola; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos; Verratti, Rabiot, Di María; Neymar, Cavani, Mbappé. A disp. Cibois, Nsoki, Kehrer, Bernat, Diaby, Draxler, Choupo-Moting. Allenatore: Thomas Tuchel.

STELLA ROSSA (4-2-3-1) - Borjan; Stojković, Degenek, Savić, Rodić; Jovičić, Krstičić; Kafu, Marin, Gobeljić; Ben Nabouhane. A disp. Popovic, Babic, Jovancic, Ebisilio, Causic, Simic, Pavkov. Allenatore: Vladan Milojevic.