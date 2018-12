Le probabili formazioni di PSV-Barcellona - Obiettivi opposti e assenze

Fischio di inizio alle ore 21. Live testuale, pagelle del match e voci dei protagonisti su Tuttomercatoweb.com

Il PSV Eindhoven può accontentarsi al massimo del terzo posto nel girone B per giocare l'Europa League, il Barcellona è già qualificato e punta al primo posto per la ventesima volta in Champions League. Tanto vale la sfida nella quinta giornata tra la squadra olandese e i blaugrana, in scena questa sera al Philips Stadion di Eindhoven. Nella gara d'andata gli spagnoli hanno vinto 4-0, ora per ipotecare la vetta devono vincere oppure pareggiare se l'Inter non riuscisse a battere il Tottenham nell'altra gara del gruppo. Fischio di inizio alle 21, arbitra il match l'arbitro ceco Pavel Kralovec.

COME ARRIVA IL PSV EINDHOVEN - “Non sono preoccupato ma di certo il Barcellona non è in crisi”, ha avvertito il tecnico del Psv Mark Van Bommel. Gli olandesi, dopo quattro sconfitte e un solo pareggio, sognano il miracolo di una vittoria per sperare nel terzo posto. In campo la formazione titolare con il 4-3-3. In difesa ci sono Angeliño, Viergever, Schwaab e Dumfries. A centrocampo si muovono Hendrix, Rosario e Pereiro. Nel tridente Bergwijn e Lozano a supporto della punta De Jong. Unico indisponibile è Thomas per un infortunio al ginocchio.

COME ARRIVA IL BARCELLONA - “Conosciamo la differenza tra finire primi o secondi, l'unica strada per riuscirci è vincere”, ha detto l'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde. L'unica squadra a essersi qualificata con due turni di anticipo, dopo tre vittorie è stata fermata sull'1-1 dall'Inter. Quattro assenze per i blaugrana, falcidiati dagli infortuni con l'Atletico Madrid in Liga: Rafinha si è rotto il crociato, ai box anche Arthur, Sergi Roberto e Suarez. A centrocampo si dovrebbero vedere Rakitic e Vidal con Busquets in regia mentre Coutinho accompagnerà Dembelé e Messi nel tridente del 4-3-3. In difesa Semedo e Alba saranno i terzini, al centro Piqué e Umtiti.

PROBABILI FORMAZIONI:

PSV EINDHOVEN (4-3-3) - Zoet; Angeliño, Viergever, Schwaab, Dumfries; Hendrix, Rosario, Pereiro; Bergwijn, De Jong, Lozano. A disp. Behich, Gutierrez, Junior, Malen, Ramselaar, Room, Sainsbury. Allenatore: Mark Van Bommel.

BARCELLONA (4-3-3) - Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitić, Busquets, Vidal; Dembélé, Messi, Coutinho. A disp. Jokin, Miranda, Lenglet, Munir, Alenia, Malcom, D. Suarez. Allenatore: Ernesto Valverde.