Le probabili formazioni di Qatar-Argentina - Pezzella e de Paul titolari

© foto di Federico De Luca

E' l'ultima giornata della fase a gironi: dopo questa sera tutte e quattro le squadre del Gruppo B conosceranno il proprio destino. Da un lato il Qatar, invitata speciale di questa Copa America e destinata ad uscire dalla competizione. Dall'altro l'Argentina, una nazionale che sta provando a ricostruire con Scaloni, reduce dal fallimento Mondiale, ma comunque tra le più accreditate al trionfo finale. Ai ragazzi di Scaloni, infatti, vincere contro i campioni d’Asia potrebbe non bastare per ottenere la qualificazione come seconda in classifica. Molto dipenderà dall’altra partita del girone che si giocherà in contemporanea alle 21:00 tra Colombia e Paraguay, visto che l'avversaria diretta di Messi e compagni è proprio quest'ultima nazionale.

COME ARRIVA IL QATAR - Con la qualificazione ancora in gioco, Felix Sanchez metterà in campo il miglior undici possibile. I campioni d’Asia si schiereranno con un 3-5-2 con Al Sheeb in porta, Al Rawi, Khoukhi e Salman a comporre il terzetto difensivo, Al Haydos, Madibo ed Hatim saranno i centrali con Correia e Hassan che si muoveranno sugli esterni. In avanti spazio all’immancabile Alì Almoez che sarà accompagnato da Afif.



COME ARRIVA L'ARGENTINA - Alla luce delle ultime deludenti prestazioni, Scaloni dovrebbe cambiare un po’ di carte in tavola, partendo dal modulo che dovrebbe essere 4-3-3. In porta ci sarà Armani, con Casco, Pezzella, Otamendi e Tagliafico a presidiare l’area, a centrocampo Paredes si sistemerà in cabina di regia mentre Lo Celso e De Paul agiranno sulle fasce. In avanti assieme a Messi spazio ad Aguero e Di Maria.

PROBABILI FORMAZIONI:

QATAR (3-5-2): Al Sheeb; Al Rawi, Khoukhi, Salman; Correia, Al Haydos, Madibo, Hatim, Hassan; Afif, Alì Almoez. CT: Felix Sanchez Bas

ARGENTINA (4-3-3): Armani; Casco, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, De Paul; Messi, Aguero, Di Maria. CT: Lionel Scaloni