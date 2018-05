Le probabili formazioni di Real-Bayern - Heynckes cerca la remuntada

Fischio d'inizio alle 20.45. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto in una notte. Questa sera conosceremo il nome della prima finalista che andrà a giocarsi la conquista della Champions League a Kiev il prossimo 26 maggio. Notte di stelle questa sera al “Santiago Bernabeu” con Real Madrid e Bayern Monaco che apriranno questa seconda tornata di semifinali. Si partirà dal punteggio di 2-1 per le Merengues dell’Allianz Arena firmato Marcelo e Asensio. Alla formazione bavarese servirà un’impresa, comunque nelle corde dei campioni a disposizione di Heynckes, per raggiungere l’ultimo atto della coppa dalle grandi orecchie. Ai biancorossi servirà un successo per 2-0 o anche con un gol di scarto ma realizzando almeno tre marcature. E’ chiaro che i ragazzi di Zinedine Zidane partano avvantaggiati questa sera ma mai dire mai quando si affrontano squadre di questo calibro. Fischietto turco per l’occasione. Sarà infatti Cuneyt Cakir il direttore di gara assegnato per questa delicata sfida.

COME ARRIVA IL REAL MADRID - Zinedine Zidane dovrebbe ovviamente affidarsi ai suoi uomini migliori. Out solamente Carvajal rimpiazzato con ogni probabilità da Nacho sulla corsia di destra. Al centro della retroguardia a protezione della porta di Keylor Navas ci saranno Sergio Ramos e Varane con Marcelo a sinistra. Centrocampo titolare con Casemiro in cabina di regia e Modric e Kroos ai lati mentre Benzema guiderà l’attacco con Asensio da una parte e Cristiano Ronaldo dall’altra.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO - Jupp Heynckes risponderà con il suo solito 4-1-4-1 che all’occorrenza può diventare anche un 4-3-3 molto offensivo. Ulreich difenderà i pali bavaresi mentre in difesa Kimmich e Alaba dovrebbero percorrere gli esterni. Qualche dubbio sul terzino austriaco che non è al meglio ma, il condizionale è d’obbligo, dovrebbe farcela. Al centro spazio a Hummels e Sule mentre Javi Martinez dovrà arginare la manovra spagnola. Thiago Alcantara e Ribery saranno i cursori sulle fasce con James Rodriguez, l’ex di turno, e Muller al centro a supporto di Lewandowski in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-3): Navas; Nacho, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Ronaldo. A disposizione: Casilla, Vallejo, Ceballos, Kovacic, Llorente, Bale, Lucas Vazquez. Allenatore: Zinedine Zidane.

BAYERN MONACO (4-1-4-1): Ulreich; Kimmich, Hummels, Sule, Alaba; Javi Martinez; Ribery, Muller, James Rodriguez, Thiago Alcantara; Lewandowski. A disposizione: Starke, Rafinha, Rudy, Tolisso, Bernat, Wagner, Shabani. Allenatore: Josef Heynckes.