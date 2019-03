Le probabili formazioni di Real Madrid-Ajax - Blancos a caccia di riscatto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Real Madrid affronta l'Ajax nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Solari è reduce da due cocenti sconfitte contro il Barcellona in Coppa del Re e in Liga. Al Real, dunque, rimane solo la Champions. I blancos, negli ultimi anni, stanno dominando in Europa. Con Zidane sono arrivati tre trionfi in Champions League negli ultimi tre anni, che diventano quattro negli ultimi cinque considerando anche la 'Decima' vinta con Carlo Ancelotti. Gli spagnoli hanno vinto 2-1 all'andata: a segno Benzema e Asensio; di Ziyech il gol degli olandesi. Così come segnala Opta, l''ultima vittoria in trasferta per l'Ajax nella fase ad eliminazione diretta di Champions è stata nel marzo 1997, a Madrid, contro l'Atlético (3-2). Il 100% delle squadre che ha vinto 2-1 in trasferta nell’andata di un match ad eliminazione diretta di Champions ha poi passato il turno (otto precedenti). L’ultima vittoria dell’Ajax contro i blancos è datata novembre 1995: 2-0 nella fase a gironi di Champions League al Bernabeu, con i gol di Jari Litmanen e Patrick Kluivert. In totale sono 13 i precedenti con 8 vittorie iberiche, 1 pareggi e 4 vittorie olandesi. Calcio d'inizio alle ore 21.00. Squadra arbitrale tedesca per l'occasione. L'arbitro è Brych, mentre gli assistenti designati sono Borsch e Lupp. Il quarto uomo è Siebert, mentre al VAR ci sarà Dankert, supportato da Fritz.

COME ARRIVA IL REAL MADRID - I blancos hanno vinto tutte le ultime sette partite in tutte le competizioni contro l’Ajax (22 reti segnate, tre subite), la miglior serie di sempre per una squadra spagnola contro un singolo avversario in competizioni europee. Il Real Madrid ha raggiunto le semifinali di Champions in ciascuna delle ultime otto edizioni, una striscia record nella storia della competizione. Non va bene in casa, però, per la squadra di Solari: ha perso due delle ultime cinque partite casalinghe in Champions League (2 vittorie e 1 pareggio), tante sconfitte quante nelle precedenti 48 al Bernabeu (40 vittorie e 6 pareggi). Due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare per la squadra madrilena. Sarà 4-3-3 per gli iberici con Vazquez, Benzema e Vinicius a formare il terzetto offensivo.

COME ARRIVA L'AJAX - L'Ajax non supera un turno a eliminazione diretta dal 1997: ai quarti di finale fu eliminato l'Atletico Madrid, prima del ko in semifinale contro la Juventus. 11 dei 12 gol dell'Ajax in questa Champions League sono stati segnati nella seconda frazione di gioco (92%). I lancieri sono al secondo posto in Eredivisie e inseguono il PSV Eindhoven a 5 punti di distanza, ma con una partita in meno. Tre vittorie consecutive e poi due sconfitte nelle ultime cinque gare. Sarà 4-3-3 per gli olandesi con Neres, Tadic e Ziyech a formare il terzetto offensivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-3) Courtois; Reguilón, Varane, Nacho, Carvajal; Casemiro, Kroos, Modrić; Vázquez, Benzema, Vinícius. Allenatore: Solari

AJAX (4-3-3) Onana; Tagliafico, Blind, De Ligt, Mazraoui; De Jong, Van de Beek, Schöne; Neres, Tadić, Ziyech. Allenatore: ten Hag

ARBITRO: Brych (Germania)