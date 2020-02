vedi letture

Le probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City - Zidane valuta: Bale o mediana folta?

È l'ottavo di finale di Champions League che tra tutti sembra rappresentare la sfida più alta, la rievocazione di vecchie battaglie che hanno visto Pep Guardiola in prima linea contro il nemico Real Madrid, sportivamente e per certi versi anche culturalmente. Il primo atto è in campo blanco, al Bernabeu, e si preannunciano emozioni già nei primi novanta minuti: delle due squadre nessuna arriva all'incontro in splendida forma, ma per valori tecnici e nomi, sono entrambe da considerare papabili candidate alla vittoria.

COME ARRIVA IL REAL MADRID - Zidane, stando a quanto arriva dalla Spagna, ha principalmente due idee in testa, e differiscono dal centrocampo in su. Dietro non dovrebbero esserci sorprese, con una linea a quattro composta da Carvajal, la coppia centrale Ramos-Varane e uno tra Mendy e Marcelo, favorito il primo, a difendere Courtois. Tutto, nella mente del tecnico dei Blancos ruota intorno alla figura di Gareth Bale: con il gallese davanti sarebbe un 4-3-3, completato da Vinicius Junior, al posto del fresco infortunato Hazard e Benzema. Altrimenti possibile l'innesto di Valverde a rafforzare il centrocampo assieme a Casemiro, Kroos e Modric.

COME ARRIVA IL MANCHESTER CITY - Guardiola ci crede, e spera di cancellare le delusioni della Premier in Champions. Il primo esame ad eliminazione diretta è già difficile, ma Pep può contare sui ritorni in piena forma di Laporte e, soprattutto, Kevin de Bruyne. Linea a quattro piuttosto scontata a difesa della porta di Ederson: oltre al già citato francese c'è il solito, adattato Fernandinho, e i due terzini Walker e Mendy. In mezzo la qualità regna, e con KDB come interno c'è David Silva, mentre Rodri è favorito su Gundogan per fare da frangiflutti. Davanti dovrebbero partire in panchina Gabriel Jesus e Mahrez, rimpiazzati da Aguero Bernardo Silva, insieme a Sterling.