Le probabili formazioni di Real Sociead-Napoli - Di Lorenzo, Bakayoko e Lozano riposano

Le favorite del girone, l'una di fronte all'altra. Solo che una, la Real Sociedad, ha cominciato al meglio il suo viaggio in Europa League, battendo il Rijeka. L'altra, il Napoli, ha debuttato con un passo falso bello grande, cadendo in casa contro il possibile terzo incomodo AZ Alkmaar. Stasera, in un Anoeta completamente chiuso al pubblico proprio dall'inizio di questa settimana, i baschi ospiteranno gli azzurri di Rino Gattuso per la seconda giornata del Gruppo F della seconda competizione europea per club.

COME ARRIVA LA REAL SOCIEDAD - Reduce da due goleade contro Getafe e Huesca, Imanol Alguacil dovrebbe fare poco turnover per questa sfida. L'allenatore basco recupera Januzaj, in ballottaggio con Portu per un posto alle spalle della punta Isak, una delle novità previste rispetto al match di domenica scorsa. Potrebbero rivedersi anche Nacho Monreal in difesa e Mikel Merino a centrocampo. David Silva sarà titolare, al pari dell'altra stella Oyarzabal. Vincere contro il Napoli vorrebbe dire mettere una seria ipoteca per superare il girone.

COME ARRIVA IL NAPOLI - A punteggio pieno in campionato, per il Napoli è il momento di svoltare anche in Europa. Ci proverà con tutte le forze Rino Gattuso, ma non per questo si priverà del turnover per gestire al meglio forze e rosa. In porta dovrebbe tornare Ospina, mentre in difesa potrebbe esserci un turno di riposo per Manolas e Di Lorenzo. Al centro chance per uno tra Maksimovic e Rrahmani accanto a Koulibaly, Hysaj tornerà a destra e Mario Rui sarà confermato a sinistra. In mediana ballottaggio tra Demme e Lobotka per il posto accanto a Fabian. Bakayoko, uscito malconcio dalla sfida col Benevento, dovrebbe rifiatare. Sulla trequarti a riposare dovrebbe essere Lozano, rimpiazzato da Politano: Mertens, Insigne e Osimhen viaggiano verso la conferma.