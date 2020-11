Le probabili formazioni di Rijeka-Napoli - Gattuso ripropone la rivoluzione di San Sebastian

Dopo un avvio complicato, la situazione nel girone d'Europa League per il Napoli s'è ristabilita grazie al successo in trasferta con la Real Sociedad. Intanto nel Gruppo F c'è l'AZ Alkmaar (che ha battuto anche gli azzurri al debutto) in vetta e ora nella terza giornata per Rino Gattuso e i suoi c'è la trasferta di Fiume in programma, contro il Rijeka fanalino di coda del girone, caduto prima con la Real Sociedad in casa e poi in Olanda con l'AZ, e in piena crisi di risultati come ammesso anche dall'allenatore Rozman in conferenza stampa. Per il sodalizio partenopeo, reduce dal primo k.o. in campionato contro il Sassuolo, una gara fondamentale nel percorso europeo e stagionale.

COME ARRIVA IL RIJEKA - Nelle ultime ore in casa Rijeka c'è stato un giallo legati a diversi casi di Covid-19 non comunicati dal club. Difficile, dunque, decifrare le idee di Rozman, che comunque dovrebbe schierare un 5-4-1 abbastanza difensivo, come al solito. Davanti a Nevistic, a patto che siano tutti disponibili, spazio a Galobic Velkovski ed Escoval. In mediana Pavicic e Andrijasevic, sulle fasce Menalo e Locar. Kulenovic dovrebbe agire da punta centrale.

COME ARRIVA IL NAPOLI - "Sulla falsa riga di quanto abbiamo fatto in Spagna con la Real Sociedad", ha svelato Rino Gattuso in conferenza stampa sulla formazione. E allora è lecito aspettarsi diversi cambiamenti, visti che a San Sebastian ne furono ben sette. In porta dovrebbe rientrare Meret, mentre in difesa turno di riposo per Manolas e Di Lorenzo, con Hysaj e Maksimovic a rimpiazzarli. In mediana potrebbero restare in panchina sia Bakayoko che Fabian, col tandem Demme-Lobotka a fare da diga. Sulla trequarti rientra Insigne, ma probabilmente partirà dalla panchina. Con il possibile turno di riposo anche Mertens potrebbe profilarsi un trio formato da Politano, Lozano e uno tra Zielinski ed Elmas. Davanti, con lo squalificato Osimhen, senza dubbi chance dal primo minuto per Petagna.