Le probabili formazioni di Roma-Bologna - DiFra conferma il tridente

La corsa al quarto posto si intreccia con la lotta per la salvezza. Due obiettivi differenti ma senza dubbio molto importanti quelli in campo fra Roma e Bologna, Monday Night della 24a giornata di Serie A. I giallorossi, reduci dal successo di misura sul Porto in Champions League, è in serie positiva da sei turni: dopo la sconfitta per 1-0 dell’Allianz Stadium contro la Juventus, la squadra di Di Francesco ha collezionato quatto vittorie e due pareggi. Nel mezzo però la rovinosa sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina che ha minato il cammino dei capitolini. Il rossoblu invece hanno trovato in Sinisa Mihajlovic il giusto cambiamento di rotta: dopo il cambio in panchina in seguito allo 0-4 casalingo contro il Frosinone, gli emiliani hanno espugnato San Siro battendo 1-0 l’Inter e poi hanno pareggiato in casa contro il Genoa per 1-1 ritornando di fatto in corsa per un posto nella massima serie. All’andata al “Dall’Ara” Mattiello e Santander portarono al successo la squadra allora allenata da Pippo Inzaghi ma gli ultimi due match all’Olimpico sorridono ai padroni di casa con due vittorie e zero gol realizzati dai felsinei: 3-0 il 6 novembre 2016 e 1-0 28 ottobre 2017. Nella stagione 2015-2016 invece Roma e Bologna si spartirono la posta in palio chiudendo sull’1-1. L’incontro sarà affidato al signor Marco Di Bello della sezione arbitrale di Brindisi.

COME ARRIVA LA ROMA - Pochi dubbi per Eusebio Di Francesco che in porta potrebbe schierare nuovamente Olsen, in Champions ha giocato Mirante, con Florenzi esterno basso a destra, Kolarov a sinistra e la coppia formata da Manolas e Fazio a completare il pacchetto arretrato. In cabina di regia ci sarà De Rossi con Cristante da una parte e Lorenzo Pellegrini dall’altra mentre in attacco spazio al tridente formato da Nicolò Zaniolo, Dzeko ed El Shaarawy.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Assenza pesante per Sinisa Mihajlovic che non avrà a disposizione lo squalificato Palacio. Lo schema sarà il 4-2-3-1 con Skorupski in porta, Danilo e Calabresi a formare la coppia centrale di difesa mentre Mbaye e Dijks saranno gli esterni. Pulgar e Poli avranno invece il compito di agire in mediana mentre Santander sarà la punta centrale che sarà aiutata sulla linea dei trequartisti da Edera a destra, Soriano al centro e Sansone a sinistra.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy. A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Marcano, Juan Jesus, Nzonzi, Coric, Pastore, Riccardi, Perotti, Under, Kluivert. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Calabresi, Dijks; Poli, Pulgar; Edera, Soriano, Sansone; Santander. A disposizione: Da Costa, Santurro, Mattiello, Nagy, Helander, Paz, Svanberg, Krejci, Donsah, Dzemaili, Destro, Falcinelli. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.