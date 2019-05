Le probabili formazioni di Roma-Cagliari - Dubbi in mediana per Ranieri

Fischio d'inizio questa sera alle ore 18:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Federico Gaetano

Sembrava tutto finito, ma nel calcio non si può dare nulla per scontato. Lo sa bene la Roma, che dopo il cambio di allenatore e un momento negativo è tornata nella mischia per il quarto posto: nella 34a giornata i giallorossi accoglieranno il Cagliari, per poter sperare nella qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

La squadra di mister Ranieri arriva da quattro partite in cui ha raccolto 8 punti, una buona media che ha riportato i giallorossi sui binari giusti. Paradossalmente è tutto aperto anche per la terza piazza, ma c'è veramente tanto traffico in quella zona. All'Olimpico arriva un Cagliari praticamente salvo, ma con una forma invidiabile: 19 punti come il Torino, con 6 vittorie ed un pareggio. Meglio soltanto la Juventus, con 24 punti conquistati. Sicuramente non sarà una scampagnata primaverile per la squadra di Maran, che lotterà fino all'ultima giornata per migliorare la propria posizione.

COME ARRIVA LA ROMA - I giallorossi arrivano dal buon risultato di San Siro contro l'Inter. Dopo tante sofferenze il quarto posto sembra essere un'ipotesi più che plausibile, ma servirà mantenere la rotta in queste ultime giornate. Per il match di questa sera Ranieri ha diverse assenze in mediana, Cristante e Zaniolo sono squalificati. Nzonzi e Pellegrini sono scelte praticamente obbligate, mentre sugli esterni c'è il dubbio Under-Kluivert, con l'ex Ajax al momento favorito. Sulla corsia opposta El Shaarawy, con Shick e Dzeko in attacco. In difesa Juan Jesus contende il posto a Manolas, ma il greco sembra essere avanti nelle scelte. Per il resto si va verso il sicuro: Mirante tra i pali, difesa completata da Florenzi, Fazio e Kolarov.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Gol e vittorie, ben sei nelle ultime dieci giocate. Dopo un 2019 iniziato in maniera disastrosa, i rossoblù sono arrivati in decima posizione con 40 punti in tasca. Zona rossa ormai lontanissima e salvezza certa, uno degli obiettivi stagionali è stato raggiunto senza troppa fatica. Ma sicuramente la squadra di Maran cercherà di chiudere al meglio questa stagione e all'Olimpico si presenterà con i titolarissimi: Cragno in porta, Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli e Pellegrini a comporre la difesa. In cabina di regia ci sarà Cigarini, con Ionita e Padoin a supporto. Barella agirà sulla trequarti insieme a Joao Pedro, unica punta Pavoletti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-4-2) - Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Kluivert, Nzonzi, Pellegrini, El Shaarawy; Schick, Dzeko.

A disposizione: Olsen, Fuzato, Juan Jesus, Marcano, Coric, Pastore, Perrotti, Under.

Allenatore: Claudio Ranieri

CAGLIARI(4-3-1-2) - Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.

A disposizione: Rafael, Bradaric, Cerri, Birsa, Aresti, Oliva, Lykogiannis, Leverbe, Deiola, Despodov, Srna, Romagna, Théréau.

Allenatore: Rolando Maran