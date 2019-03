Le probabili formazioni di Roma-Empoli - Subito emergenza per Ranieri

Fischio d'inizio lunedì alle 20.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Girandola di emozioni per Claudio Ranieri. Neanche 76 ore dopo il suo annuncio come nuovo tecnico della Roma e l'artefice del miracolo Leicester dovrà sedersi sulla panchina dell'Olimpico per guidare la squadra in campionato. In casa giallorossa il nuovo mister dovrà cercare di mantenere la barra dritta dopo la rivoluzione in seguito all'eliminazione dalla Champions League. Via Di Francesco, via Monchi, dentro Ranieri, romano e romanista, "tornato a casa" come ha dichiarato al momento del suo arrivo a Trigoria. Il primo ostacolo di Sor Claudio si chiama Empoli. Gli azzurri di Beppe Iachini posso rappresentare un osso molto duro. I toscani infatti sono in piena lotta per la retrocessione e nell'ultimo match in casa hanno pareggiato 3-3 contro il Parma con una rete, o meglio un autogol di Bruno Alves, al 91'. La formazione della Capitale arriva a questa sfida con il morale molto basso e con il cambio di guida tecnica. Oltre alla delusione per l'eliminazione dalla coppa dalle grandi orecchie, c'è anche un derby perso malamente e che difficilmente verrà dimenticato dai tifosi, la miglior medicina in questo momento sarebbe una vittoria.I punti che separano le due squadre in classifica sono 22 ma lontano dal "Castellani" Caputo e compagni, che però non vogliono assolutamente fare da sparring partner, non hanno mai vinto e hanno raccolto soltanto quattro punti, frutto di altrettanti pareggi. I precedenti non sorridono all'Empoli che, in dodici gare disputate, non ha mai violato l'Olimpico contro la Roma raccogliendo soltanto due pareggi con dieci successi dei giallorossi.

COME ARRIVA LA ROMA - Rosa a dir poco decimata quella che Ranieri trova alla ripresa del campionato. Oltre agli infortunati De Rossi, Pellegrini, Pastore, Manolas e Schick vanno aggiunti anche gli squalificati Dzeko, Fazio e Kolarov. Possiamo dunque ipotizzare un 4-2-3-1 con Olsen fra i pali, Santon sulla corsia di sinistra al posto dell'esterno serbo, Juan Jesus e Marcano al centro e Karsdorp a destra. A centrocampo possibile impiego di Cristante e Nzonzi con Florenzi, Zaniolo e Kluivert ad innescare l'unica punta che sarà El Shaarawy.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Più certezze senz'altro per mister Beppe Iachini che per la gara contro la Roma avrà indisponibili soltanto Antonelli e Polvani con Mchedlzidze da valutare. Nel 3-5-2 il tecnico azzurro schiererà Dragowski in porta, Silvestre al centro della difesa con Veseli e Dell'Orco ai lati. Le fasce saranno percorse invece da Di Lorenzo e Pasqual con Bennacer in cabina di regia coadiuvato da Acquah e Krunic. In attacco confermato il tandem Caputo-Farias.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Marcano, Juan Jesus, Santon; Cristante, Nzonzi; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; El Shaarawy. A disposizione: Mirante, Fuzato, Coric, Riccardi, Perotti, Celar, Schick. Allenatore: Claudio Ranieri.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo. A disposizione: Provedel, Maietta, Rasmussen, Nikolaou, Diks, Pajac, Traoré, Capezzi, Brighi, Ucan, Oberlin, La Gumina. Allenatore: Giuseppe Iachini.