Le probabili formazioni di Roma-Inter - Emergenza giallorossa, J. Mario dal 1'

Calcio d'inizio: domani ore 20.30. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I tre pali giallorossi, il rammarico di Eusebio Di Francesco e la rivincita di Luciano Spalletti. Sembra passata una vita da quel Roma-Inter, finito 1-3 con le reti di Icardi e Vecino. Domani, a distanza di oltre un anno, i nerazzurri tornano nella Capitale per sfidare i giallorossi e ritrovare il sorriso dopo il ko in Champions contro il Tottenham: tenere il passo di Juventus e Napoli è l’obbligo.

Di fronte, però, ci sarà una squadra anch’essa sconfitta nell’impegno infrasettimanale ed europeo e che va a caccia di una vittoria per dimenticare in fretta l’1-0 incassato dall’Udinese di Nicola una settimana fa. Non ci sarà Dzeko, le speranze sono affidate ai piedi di Schick: lui, oggetto del desiderio in passato dei nerazzurri, deve cominciare a dimostrare di essere da Roma e provare a ritrascinarla in alto.

COME ARRIVA LA ROMA - Sarà 4-2-3-1 per Eusebio Di Francesco che, come detto, in avanti si affiderà all’ex sampdoriano Schick: a supporto ci saranno Under e Kluivert sulle corsie laterali, mentre Zaniolo agirà da trequartista. A centrocampo il tandem N’Zonzi-Cristante, a proteggere la linea a quattro di difesa formata da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. Verso la convocazione Pastore e Perotti, out El Shaarawy.

COME ARRIVA L’INTER - Solito 4-2-3-1 anche per Spalletti, che dovrà fare a meno di Nainggolan: al posto del belga potrebbe rivedersi dall’inizio Joao Mario sulla linea di Politano e Perisic, con Icardi nel solito ruolo di rifinitore. In mediana ballottaggio Vecino-Gagliardini per affiancare Brozovic. In difesa, infine, potrebbe rivedersi Miranda accanto a Skriniar, con D’Ambrosio ed Asamoah sulle fasce.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; N’Zonzi, Cristante; Under, Zaniolo, Kluivert; Schick. A disposizione: Fuzato, Mirante, Santon, Juan Jesus, Marcano, Karsorp, Lu. Pellegrini, Coric, Pastore, Perotti. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, De Vrij, Ranocchia, Gagliardini, Borja Valero, Keita, Candreva, Lautaro Martinez. Allenatore: Luciano Spalletti.