Le probabili formazioni di Roma-Inter - Schick e Miranda titolari

Calcio d'inizio ore 20.30. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Il big-match del quattordicesimo turno di campionato è sicuramente quello che vedrà di fronte Roma e Inter. Entrambe le squadre, sconfitte in Champions League rispettivamente da Real Madrid e Tottenham, hanno bisogno dei tre punti: i giallorossi per dimenticare il ko contro l'Udinese di sei giorni fa, i nerazzurri per non perdere il passo di Napoli e soprattutto Juventus, prossima avversaria.

Eusebio Di Francesco, nonostante le assenze, suona la carica: "Abbiamo bisogno di uomini forti. Io sono a capo di tutto questo e devo dare forza al gruppo, da questa squadra si può tirare fuori ancora qualcosa. C'è grande delusione fra i tifosi e li capisco, noi siamo in debito con loro ma abbiamo bisogno del loro grande sostegno".

Anche Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, si attende una grande risposta da parte dei propri calciatori: "Siamo dentro ogni più rosea aspettativa. A Bergamo siamo stati sottotono, ma i miei sono professionisti che stanno facendo un ottimo lavoro. Non posso dire nulla":

COME ARRIVA LA ROMA - Piena emergenza per Di Francesco, che deve rinunciare a Dzeko, De Rossi, El Shaarawy, Lo. Pellegrini e non ha nelle migliori condizioni Pastore e Perotti. Sarà comunque un 4-2-3-1, con Under, Zaniolo e Kluivert alle spalle di Schick. Non è da escludere, però, la presenza nei tre a ridosso della punta di Florenzi. In mediana Nzonzi sarà affiancato da Cristante, mentre in difesa Fazio e Juan Jesus si giocano una maglia per affiancare Manolas.

COME ARRIVA L’INTER - Qualche cambio per Spalletti rispetto alla formazione-tipo: Icardi sarà la punta centrale, mentre Joao Mario potrebbe spuntarla su Borja Valero nel ruolo di trequartista; sulle corsie laterali Politano ed uno tra Keita e Perisic. A centrocampo Vecino giocherà accanto a Brozovic in cabina di regia. In difesa, infine, linea a quattro composta da D'Ambrosio, Miranda, Skriniar ed Asamoah. Convocato Vrsaljko, ma destinato alla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Under, Zaniolo, Kluivert; Schick. A disposizione: Fuzato, Mirante, Santon, Juan Jesus, Marcano, Lu. Pellegrini, Celar, Riccardi, Pastore, Perotti. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Vrsaljko, De Vrij, Ranocchia, Gagliardini, Borja Valero, Keita, Candreva, Lautaro Martinez. Allenatore: Luciano Spalletti.