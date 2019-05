Le probabili formazioni di Roma-Juve - Assente Bonucci, spazio a Barzagli

Fischio d'inizio questa sera alle ore 20:30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Indipendentemente dal valore delle motivazioni, non sarà mai una partita semplice. La rivalità degli anni 80', ma anche quella filosofia diversa di intendere il calcio e tutto ciò che ruota intorno al mondo del pallone. Roma e Juventus si sfidano allo stadio Olimpico nella 36a giornata di serie A, con i padroni di casa obbligati al successo.

La qualificazione alla prossima Champions League passa proprio dalla sfida contro i bianconeri e anche un successo potrebbe non bastare per raggiungere l'obiettivo stagionale. Ma Ranieri e la Roma lo sanno, imporsi contro i bianconeri potrebbe dare uno slancio non indifferente. La compagine guidata da mister Allegri ha poco da chiedere a questo campionato, ma siamo sicuri che non ci saranno sconti per nessuno.

COME ARRIVA LA ROMA - Il pareggio contro il Genoa ha rallentato la corsa dei capitolini in chiave Champions. Inoltre l'Atalanta non molla un centimetro e ora la situazione si fa davvero complessa. L'unico obiettivo rimane la vittoria, proprio per questo motivo Ranieri schiererà la miglior formazione possibile. Tutti a disposizione, dunque vedremo soltanto conferme: Mirante in porta con Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov a comporre il pacchetto arretrato. In mediana torna De Rossi, con Cristante a supporto. Zaniolo, Pellegrini ed El Shaarawy andranno sulla trequarti, con Dzeko unica punta. Ci potrebbero essere dei cambi dell'ultimo minuto sulla catena di destra, dove permane il dubbio: Zaniolo è attualmente favorito su Under e Kluivert, ma non sono escluse eventuali sorprese.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - In casa bianconera si sta già pensando al futuro, nei prossimi giorni capiremo quali saranno gli interpreti della nuova stagione. C'è un campionato da onorare fino alla fine, con Allegri che non vuole lasciare nulla al caso. Assenza pesante in difesa, con Bonucci non convocato: vista la sfida spazio all'esperienza di Barzagli e Chiellini, con De Sciglio e Spinazzola sugli esterni. Il tecnico livornese potrebbe optare per De Sciglio centrale, con uno tra Caceres e Cancelo sulla destra. Per quanto riguarda il modulo si andrà verso il 4-3-3, con Pjanic supportato da Emre Can e Matuidi. In attacco pochi dubbi, Cuadrado, Dybala e Ronaldo formeranno il tridente offensivo. Confermati i tanti assenti, nella trasferta in terra capitolina non ci saranno Bernardeschi, Khedira, Mandzukic, Perin, Rugani, Khedira, Douglas Costa e Mandzukic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

A disposizione: Olsen, Fuzato, Karsdorp, Juan Jesus, Marcano, Santon, Coric, Pastore, Nzonzi, Perotti, Schick, Under, Kluivert.

Allenatore: Claudio Ranieri

JUVENTUS(4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

A disposizione: Pinsoglio, Caceres, Cancelo, Alex Sandro, Bentancur, Del Favero, Pereira Da Silva, Kastanos, Nicolussi Caviglia.

Allenatore: Massimiliano Allegri