Le probabili formazioni di Roma-Juve - Dubbio Zaniolo per Ranieri

Fischio d'inizio domani sera alle ore 20:30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è mai una partita semplice, non è mai come le altre. Roma e Juventus si sfidano in questa 36a giornata di campionato, con i giallorossi che cercano disperatamente la qualificazione Champions. I bianconeri non hanno obiettivi, ma siamo sicuri che assisteremo ad una partita vera, anche perché Allegri non farà sconti a nessuno.

Il pareggio ottenuto contro il Genoa costringe i capitolini al successo, eventuali passaggi a vuoto potrebbero compromettere definitivamente la corsa al quarto posto. I bianconeri affronteranno prima i giallorossi, poi l'Atalanta: la squadra di Allegri sarà l'ago della bilancia per questa sfida europea. Come già detto sarà non ci saranno gite fuori porta, anche se le motivazioni pendono più dalla parte dei padroni di casa.

COME ARRIVA LA ROMA - Il pari contro il Genoa ha complicato la situazione in casa giallorossa, ora la compagine guidata da mister Ranieri non può fare ulteriori passi falsi. Serve una vittoria per poter proseguire la corsa Champions e sperare in uno stop da parte delle dirette avversarie. Al momento l'unico dubbio di formazione rimane Zaniolo, favorito su Under e Kluivert. Confermati Pellegrini ed El Shaarawy a supporto di Dzeko. In mediana torna De Rossi, anche se il capitano giallorosso potrebbe non avere i 90' nelle gambe. A supporto ci sarà Cristante, mentre la difesa sarà la stessa di domenica scorsa, con Mirante tra i pali e il pacchetto arretrato composto da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Sguardo al futuro in casa bianconera, dopo il titolo vinto la società sta cercando di gettare le basi per il prossimo anno. Alcuni ipotizzano minori motivazioni in casa Juve, ma una partita simile esalta e sprona un po' tutti. In un Olimpico a tinte giallorosse, i campioni d'Italia cercheranno di rovinare la festa a De Rossi e compagni. Allegri dovrà fare la conta per questo match, spazio al 4-4-2 con Ronaldo e Dybala in attacco. In difesa l'unico ballottaggio sembra essere quello tra Cancelo e Spinazzola, con il primo favorito. Davanti a Szczesny si posizioneranno Bonucci, Chiellini e De Sciglio. In mediana confermati Can e Pjanic, con Cuadrado e Matuidi a completare il reparto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

A disposizione: Olsen, Marcano, Karsdorp, Juan Jesus, Santon, Perotti, Nzonzi, Pastore, Coric, Kluivert, Schick, Under.

Allenatore: Claudio Ranieri

JUVENTUS(4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo.

A disposizione: Pinsoglio, Caceres, Spinazzola, Barzagli, Alex Sandro, Pereira, Nicolussi Caviglia, Bentancur, Kean.

Allenatore: Massimiliano Allegri