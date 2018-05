Le probabili formazioni di Roma-Juve - Florenzi e Lichtsteiner dal 1'

Calcio d'inizio ore 20.45. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Sfida storica e di grande tradizione. La penultima giornata di campionato verrà mandata in archivio, oltre che da Sampdoria-Napoli, soprattutto da Roma-Juventus. E, come lo scorso anno, i bianconeri partono per la capitale con la speranza di poter festeggiare lo scudetto: nella stagione 2016/2017 i padroni di casa rimandarono tutto, battendo 3-1 i bianconeri con le reti di De Rossi El Shaarawy e Nainggolan; ci proveranno anche questa volta, soprattutto dopo aver aritmeticamente conquistato un posto nella prossima Champions League.

Eusebio Di Francesco si aspetta una grande prova da parte dei suoi. Queste le sue parole nella conferenza stampa della vigilia: "Alla Juve sono abituati a vincere e hanno una mentalità vincente. Ci vuole tempo per colmare il gap, dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista e rinforzarci dove siamo più deboli. Qualche passo in avanti lo abbiamo fatto in questa stagione".

Stesso discorso per Massimiliano Allegri, che ha già accantonato la gioia legata alla conquista della quarta Coppa Italia consecutiva e che punta ancora una volta al doblete: "Giocheremo davanti a uno stadio pieno. Dobbiamo raggiungere lo scudetto, loro vogliono la Champions. Se i ragazzi vogliono una settimana di vacanza in più devono vincere domani (oggi, ndr).

Calcio d’inizio fissato per le ore 20.45. A dirigere l’incontro, che potrete seguire su TUTTOmercatoWEB.com, sarà l’esperto Paolo Tagliavento di Terni.

COME ARRIVA LA ROMA - Dopo la risicata e sofferta vittoria sul campo del Cagliari, i giallorossi vogliono salutare con un successo il proprio pubblico. Di Francesco punterà sul 4-3-3, schierando dal primo minuto Under ed El Shaarawy a supporto di Dzeko. A centrocampo De Rossi agirà da regista basso, con Nainggolan ed uno tra Pellegrini e Strootman ai suoi lati. In difesa, infine, Florenzi e Kolarov saranno i due esterni, con la coppia Fazio-Manolas al centro. Out Bruno Peres.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Allegri deve rinunciare allo squalificato Cuadrado e, dopo le fatiche dell’impegno infrasettimanale in Coppa Italia, potrebbe rivedere la formazione di partenza. In difesa torneranno dal 1’ Lichtsteiner ed Alex Sandro, con Barzagli-Benatia come coppia centrale. Possibile 4-2-3-1 e quindi centrocampo a due con Khedira e Pjanic. In attacco, infine, riecco Higuain titolare: alle sue spalle agiranno Mandzukic, Douglas Costa e Dybala.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy. A disposizione: Lobont, Skorupski, Capradossi, Juan Jesus, Lu. Pellegrini, Gerson, Gonalons, Lo. Pellegrini, Silva, Antonucci, Schick, Perotti. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Barzagli, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Howedes, Rugani, Asamoah, Chiellini, Marchisio, Bentancur, Matuidi, Sturaro, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri.