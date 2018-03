Le probabili formazioni di Roma-Milan - Gattuso ritrova Kessié

Segui Roma-Milan su TMW: domenica dalle 20.45 live testuale, pagelle e dichiarazioni post-partita!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nove punti di distanza tra Roma e Milan, in campo domenica sera, allo stadio Olimpico, alle ore 20.45, per il posticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Sullo sfondo la lotta Champions (per il terzo e il quarto posto ancora disponibili) e due momenti di forma simili e allo stesso tempo differenti. Reduce dall’impegno con lo Shakhtar, la Roma terza (50 punti) s’è ripresa in campionato: ha vinto le ultime tre rilanciandosi (Verona, Benevento, Udinese) dopo le difficoltà invernali. Il Milan, con Gattuso, è rinato: ha ritrovato gioco, punti (41 in totale), morale e convinzioni. La vittoria con la Samp ha aperto il dibattito: c’è ancora tempo per il quarto posto occupato dalla Lazio, distante otto lunghezze? L’aritmetica dà speranze e la sfida ai giallorossi chiarirà ulteriormente il dubbio.

COME ARRIVA LA ROMA - Rabbia per la sconfitta con lo Shakhtar ed anche voglia di riscatto. Di Francesco dovrà rinunciare ai soliti Karsdorp e Gonalons e potrebbe restituire una maglia da titolare ad El Shaarawy. A centrocampo possibile rientro di Pellegrini al posto di De Rossi, con Strootman regista, oppure panchina per l'olandese. Sulle corsie esterne dovrebbero essere confermati sia Florenzi a destra (ma Bruno Peres ha qualche chance) che Kolarov a sinistra. In attacco impossibile rinunciare ad Under, l’uomo più in forma del momento, in gol anche in Champions. Al centro del tridente Dzeko.

COME ARRIVA IL MILAN - Sette risultati utili consecutivi (cinque vittorie) per la squadra rossonera, rinata grazie all’arrivo di Gattuso in panchina e qualificata agli ottavi di Europa League, dove affronterà l'Arsenal. Il dubbio principale, in chiave formazione, riguarda il centravanti da affiancare a Calhanoglu e Suso. Possibile chance per Kalinic, con Cutrone che in tal caso tornerebbe in panchina. Confermata, per il resto o quasi, la stessa squadra che ha battuto 1-0 la Sampdoria domenica scorsa. Abate e Rodriguez terzini, Biglia supportato da Bonaventura e il ritorno di Kessié al suo fianco, nuovamente titolare al posto di Montolivo.

ROMA (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman; Under, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. A disposizione: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Bruno Peres, Capradossi, De Rossi, Gerson, Defrel, Perotti, Schick. ALLENATORE: Di Francesco.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli; Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. A disposizione: Donnarumma, Guarnone, Zapata, Gomez, Locatelli, Montolivo, Mauri, Kalinic, Borini, Silva. ALLENATORE: Gattuso.