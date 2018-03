Le probabili formazioni di Roma-Milan - Gattuso ritrova Kessié

Segui Roma-Milan su TMW: dalle 20.45 live testuale, pagelle e dichiarazioni post-partita!

Nove punti di distanza tra Roma e Milan, in campo stasera, allo stadio Olimpico, alle ore 20.45, per il posticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Sullo sfondo la lotta Champions (per il terzo e il quarto posto ancora disponibili) e due momenti di forma simili e allo stesso tempo differenti. Reduce dall’impegno con lo Shakhtar, la Roma terza (50 punti) s’è ripresa in campionato: ha vinto le ultime tre rilanciandosi (Verona, Benevento, Udinese) dopo le difficoltà invernali. Il Milan, con Gattuso, è rinato: ha ritrovato gioco, punti (41 in totale), morale e convinzioni. La vittoria con la Samp ha aperto il dibattito: c’è ancora tempo per il quarto posto occupato dalla Lazio, distante otto lunghezze? L’aritmetica dà speranze e la sfida ai giallorossi chiarirà ulteriormente il dubbio.

COME ARRIVA LA ROMA - Rabbia per la sconfitta con lo Shakhtar ed anche voglia di riscatto. Di Francesco dovrà rinunciare ai soliti Karsdorp e Gonalons e potrebbe restituire una maglia da titolare ad El Shaarawy. A centrocampo possibile rientro di Pellegrini al posto di De Rossi, con Strootman regista, oppure panchina per l'olandese. Sulle corsie esterne dovrebbero essere confermati sia Florenzi a destra (ma Bruno Peres ha qualche chance) che Kolarov a sinistra. In attacco impossibile rinunciare ad Under, l’uomo più in forma del momento, in gol anche in Champions. Al centro del tridente Dzeko con piccole percentuali di chance per Schick.

COME ARRIVA IL MILAN - Sette risultati utili consecutivi (cinque vittorie) per la squadra rossonera, rinata grazie all’arrivo di Gattuso in panchina e qualificata agli ottavi di Europa League, dove affronterà l'Arsenal. Il dubbio principale, in chiave formazione, riguarda il centravanti da affiancare a Calhanoglu e Suso. Possibile chance per Kalinic, con Cutrone che in tal caso tornerebbe in panchina. Confermata, per il resto o quasi, la stessa squadra che ha battuto 1-0 la Sampdoria domenica scorsa. Abate e Rodriguez terzini, Biglia supportato da Bonaventura e il ritorno di Kessié al suo fianco, nuovamente titolare al posto di Montolivo. Curiosità: Gattuso ha convocato tutta la rosa, anche gli infortunati come Antonelli. Un segnale di compattezza del gruppo.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

ROMA (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman; Under, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. A disposizione: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Bruno Peres, Capradossi, De Rossi, Gerson, Defrel, Perotti, Schick, Silva. ALLENATORE: Di Francesco.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli; Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. A disposizione: Donnarumma, Guarnone, Zapata, Gomez, Locatelli, Montolivo, Mauri, Kalinic, Borini, Andrè Silva. ALLENATORE: Gattuso.