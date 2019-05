Le probabili formazioni di Roma-Parma - E' il giorno di De Rossi

Stasera Roma e Parma daranno vita alla loro ultima partita della stagione 2019-2020. Non sarà tuttavia un semplice allenamento né per una né per l'altra squadra, dato che entrambe ci tengono a fare bella figura e a chiudere il campionato nel migliore dei modi. Se per i ducali, ormai salvi dopo il successo di Firenze, c'è il desiderio di piazzarsi più in alto possibile in classifica per ottenere un premio economico maggiore, per i capitolini c'è la voglia di celebrare con un successo l'addio di Daniele De Rossi, ma anche di non lasciare nulla di intentato per quanto riguarda il discorso Champions, anche se, in realtà, le possibilità di conquistare la quarta piazza sono davvero minime.

COME ARRIVA LA ROMA - A protezione di Mirante, uno degli ex della gara, ci saranno Florenzi, Fazio, Kolarov e Manolas. Attenzione però al greco, tornato da pochissimo in gruppo: se non dovesse essere al 100%, toccherà a Juan Jesus. In mezzo al campo, nessun dubbio circa l'utilizzo dal 1' di Cristante e De Rossi, mentre in avanti Under, Zaniolo, Kluivert e Perotti si giocano due maglie da titolare (al momento i primi due sembrano in vantaggio sull'olandese e sull'argentino). Praticamente certi del posto El Shaarawy e Dzeko, per il quale potrebbe essere l'ultima gara in maglia giallorossa.

COME ARRIVA IL PARMA - D'Aversa in conferenza ha annunciato che "giocheranno 11 giocatori che appartengono al Parma Calcio". Ovviamente dunque Frattali in porta, mentre in difesa spazio a Gagliolo, Iacoponi e Alves nel modulo a tre, con Gobbi e Gazzola sulle corsie (Dimarco sarà tenuto ancora a riposo). Out Bastoni, il quale potrà concentrarsi solo sull'Under 21 d'ora in avanti. A centrocampo, stante il ragionamento di prima, dovrebbe esserci Stulac come intermedio e Kucka-Barillà sulle ali, con Dezi pronto a subentrare nella ripresa. Gervinho è rientrato nei convocati ma la settimana tribolata potrebbe spingerlo in panchina: con Ceravolo dunque spazio a Sprocati.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, De Rossi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

Allenatore: Ranieri

PARMA (3-5-2): Frattali; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Gazzola, Kucka, Stulac, Barillà, Gobbi; Ceravolo, Sprocati.

Allenatore: D'Aversa