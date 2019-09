Le probabili formazioni di Roma-Sassuolo: Defrel o Boga per De Zerbi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poche ore ormai al terzo turno di Serie A, il primo dopo la pausa per le Nazionali che ha sorriso due volte all'Italia di Roberto Mancini. Con un occhio alle coppe, che inizieranno proprio la prossima settimana; di seguito, le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

QUI ROMA: dubbio Smalling per Fonseca, che dovrebbe sciogliere le riserve sul difensore solo stamane. L'inglese non è in perfette condizioni, ma potrebbe anche stringere i denti: in alternativa pronto Mancini. Davanti invece Zaniolo si adatterà a fare il laterale a destra, con Mkhitaryan a sinistra e Pellegrini centrale, dietro l'insostituibile Dzeko.

QUI SASSUOLO: tre dubbi per Roberto De Zerbi: Toljan-Muldur sulla fascia destra, due tra Duncan-Locatelli-Bourabia a centrocampo, uno tra Defrel o Boga in attacco. In caso di inserimento di quest'ultimo sarà 4-3-3, con l'ex Samp dovrebbe essere più 4-3-1-2: Defrel trequartista in tal caso, pronto a svariare su tutto il fronte d'attacco.