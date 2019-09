Le probabili formazioni di Roma-Sassuolo: no Smalling, tocca a Mancini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È iniziato ieri il terzo turno di Serie A, il primo dopo la pausa per le Nazionali che ha sorriso due volte all'Italia di Roberto Mancini. I tecnici sono pronti a fare le proprie scelte, con un occhio alle coppe, che inizieranno proprio la prossima settimana; di seguito, le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

QUI ROMA: dubbio Smalling per Fonseca, che dovrebbe sciogliere le riserve sul difensore solo stamane. L'inglese non è in perfette condizioni, ma potrebbe anche stringere i denti: in alternativa pronto Mancini. Davanti invece Zaniolo si adatterà a fare il laterale a destra, con Mkhitaryan a sinistra e Pellegrini centrale, dietro l'insostituibile Dzeko.

QUI SASSUOLO: tre dubbi per Roberto De Zerbi: Toljan-Muldur sulla fascia destra, due tra Duncan-Locatelli-Bourabia a centrocampo, uno tra Defrel o Boga in attacco. In caso di inserimento di quest'ultimo sarà 4-3-3, con l'ex Samp dovrebbe essere più 4-3-1-2: Defrel trequartista in tal caso, pronto a svariare su tutto il fronte d'attacco.