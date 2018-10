Le probabili formazioni di Roma-Viktoria Plzen - Kluivert dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il colpo di coda settembrino per cominciare il nuovo mese nel migliore dei modi, partendo dalla Champions League. La vittoria con il Frosinone e quella nel derby con la Lazio hanno rigenerato la squadra di Eusebio Di Francesco dopo un inizio di settembre a dir poco disastroso. Prima la sconfitta di San Siro con il Milan, la rimonta subita contro il Chievo, il tonfo in Champions al Bernabeu con il Real Madrid e l'ultima sconfitta a Bologna per mano di Mattiello e Santander. Tutto sembrava girare storto per i giallorossi che adesso devono recuperare il tempo perduto, è tempo d'Europa dove la Roma all'Olimpico è imbattuta da sette gare. L'avventura europea non è cominciata con i migliori auspici, pesante e netta la sconfitta contro i campioni in carica del Real Madrid tanto da far diventare quella con il Viktoria Plzen già una gara decisiva. I cechi guidata da Pavel Vrba non reciteranno di certo il ruolo di comparsa come dimostrato nel primo tempo contro il CSKA Mosca prima della rimonta dei russi e il risultato finale di 2-2. Il fattore Krmencik, bomber del Viktoria, non sarà da sottovalutare per la truppa di Di Francesco che punta a conquistare il primo successo in Champions League. In più c'è un Edin Dzeko che ha già colpito la formazione ceca con una tripletta all'Olimpico nell'Europa League di due stagioni fa. Altri tempi, altra storia.

COME ARRIVA LA ROMA - Eusebio Di Francesco per l'impegno di Champions League torna all'antico, rispolverato il 4-3-3 con l'utilizzo probabile dal primo minuto di Justin Kluivert nel tridente. L'ex Ajax parte leggermente favorito rispetto ad El Shaarawy con Edin Dzeko punta centrale ed il turco Under largo a destra. In mezzo due assenze importanti come quella di De Rossi e Pastore, titolare quindi Nzonzi davanti alla difesa mentre Cristante parte dal primo minuto come Lorenzo Pellegrini, il grande protagonista del derby vinto con la Lazio. Rimane un dubbio per quanto riguarda il pacchetto arretrato, Kolarov non è al meglio e probabilmente non sarà rischiato. Al suo posto ci sarà Santon con Florenzi sulla corsia opposta mentre davanti ad Olsen spazio per la coppia formata da Manolas e Fazio.

COME ARRIVA IL VIKTORIA PLZEN - Il pericolo maggiore per la Roma sarà Krmencik, l'attaccante ceco ha già segnato all'esordio contro il CSKA Mosca e sarà l'unico terminale offensivo dell'ormai collaudato 4-2-3-1 di Pavel Vrba. Alle sue spalle la linea di trequartisti sarà formata da Petrzela e Kovaric larghi sugli esterni mentre il rifinitore sarà Horava. Parte inizialmente dalla panchina Martin Zeman, l'esterno d'attacco che segnò l'unico gol dei cechi nella trasferta romana di due stagioni fa in Europa League. Davanti a Kozacik la linea a quattro sarà formata da Hubnik ed Hejda centrali mentre sulle fasce spazio per Reznik e Limbersky, quest'ultimo passato anche dall'Italia con le maglie di Udinese e Modena. Occhi puntanti a centrocampo per Patrik Hrosovsky, mediano su cui si era interessata anche l'Atalanta.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Santon; Cristante, Nzonzi, Lo. Pellegrini; Ünder, Dzeko, Kluivert. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Kozacik; Reznik, Hubnik, Hejda, Limbersky; Prochazka, Hrosovsky; Petržela, Horava, Kovarik; Krmencik. Allenatore: Pavel Vrba.