Le probabili formazioni di Romania-Croazia U21 - Puscas sfida Brekalo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà la sfida tra Romania e Croazia a dare il via al girone C degli Europei Under 21. Se i croati arrivano alla sfida dall’impegno amichevole vinto 1-0 contro la Danimarca, i romeni sono fermi alla gara dello scorso marzo proprio contro i danesi. Una sfida da non fallire tra due nazionali che partono sicuramente dietro, nella griglia di partenza, rispetto alle altre due compagini del raggruppamento, Francia e Inghilterra. A dirigere l’incontro sarà lo scozzese Bobby Madden.

COME ARRIVA LA ROMANIA - In gare ufficiali la nazionale di Matei Mirel Radoi viene da quattro vittorie e un pareggio (contro il Galles, 0-0). Possibile un 4-2-3-1 con Puscas nel ruolo di punta centrale, supportato da Ivan, Hagi e Man. A centrocampo Nedelcu accanto a Cicaldau, a protezione di una difesa a quattro formata da Boboc, Rus, Pascanu e Stefan. Tra i pali il genoano Radu.

COME ARRIVA LA CROAZIA - Nenad Gracan punta sul 4-3-3: Posavec tra i pali, con Uremovic, Kalaica, Katic e Sosa in difesa. A centrocampo Moro e Vlasic ai lati di Sunjic. In attacco, infine, Halilovic e Brekalo ai lati dell’unica punta Jakolis.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMANIA (4-2-3-1): Radu; Boboc, Rus, Pascanu, Stefan; Cicaldau, Nedelcu; Man, Hagi, Ivan; Puscas. Commissario tecnico: Radoi.

CROAZIA (4-3-3): Posavec; Uremovic, Kalaica, Katic, Sosa; Moro, Vlasic, Sunjic; Halilovic, Jokolis, Brekalo. Commissario tecnico: Gracan.