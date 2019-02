Le probabili formazioni di Salernitana - Benevento - Possibili novità su entrambi i fronti

Walter Lopez

© foto di Federico Gaetano

La ventitreesima giornata di Serie B si aprirà questa sera con il derby campano tra Salernitana e Benevento, che si preannuncia come di consueto una gara ad alto tasso emotivo. La squadra granata torna all’Arechi dopo il pareggio esterno contro il Padova con l’obiettivo di riscattare prontamente gli ultimi due ko interni consecutivi e di riportarsi in zona play-off. Il Benevento arriverà a Salerno forte del quinto posto in classifica a cinque lunghezze dalla vetta. Gli stregoni vengono dal perentorio successo per 3-0 al “Vigorito” contro il Venezia che ha portato a sei la striscia di risultati utili consecutivi. Dirigerà l’incontro il signor Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta.

COME ARRIVA LA SALERNITANA – Squadra quasi al completo per Angelo Gregucci, che deve rinunciare soltanto agli acciaccati Akpa Akpro e Odjer, ma può contare sui nuovi acquisti Walter Lopez ed Emanuele Calaiò, alla prima convocazione. Si va verso la conferma del 3-4-2-1 con alcune novità. Davanti a Micai ci sarà il terzetto composto da Perticone, Migliorini e Gigliotti, mentre in mediana ci saranno Francesco Di Tacchio e Di Gennaro. Sulle corsie laterali uno tra Djavan Anderson, Pucino e Casasola prenderà in consegna la fascia destra, con Lopez sul versante opposto, invece in avanti Rosina e Andrè Anderson agiranno alle spalle di Jallow.



COME ARRIVA IL BENEVENTO – Col rientro tra i convocati di Cristian Maggio, mister Bucchi ha a disposizione l’intero gruppo per la trasferta di Salerno. Confermato il 3-5-2: davanti a Montipò ci sarà il terzetto composto da Volta, Antei e uno tra Di Chiara e il neoacquisto Caldirola, che va verso una maglia da titolare. A centrocampo ci saranno con ogni probabilità Crisetig, Bandinelli e Buonaiuto, con Letizia e Improta sugli esterni. In avanti la coppia Coda-Insigne.

Probabili formazioni



SALERNITANA (3-4-2-1): Micai; Perticone, Migliorini, Gigliotti; Casasola, Di Tacchio, Di Gennaro, Lopez; A. Anderson, Rosina; Jallow. A disp.: Russo, Vannucchi, Bernardini, Pucino, Mantovani, Schiavi, Djavan Anderson, Minala, Memolla, Mazzarani, Calaiò, Djuric, Orlando, Vuletich. All.: Angelo Gregucci.



BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Volta, Antei, Caldirola; Letizia, Bandinelli, Crisetig, Bonaiuto, Improta; Coda, R. Insigne. A disp.: Gori, Zagari, Di Chiara, Maggio, Gyamfi, Costa, Tuia, Del Pinto, Tello, Viola, Goddard, Ricci, Armenteros, Asencio. All.: Cristian Bucchi.