Le probabili formazioni di Salernitana-Brescia - Colantuono vara il cambio modulo

Stefano Colantuono

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il quindicesimo turno di Serie B si chiuderà questa sera all' "Arechi" dove si sfideranno nel posticipo Salernitana e Brescia. Gara d'alta classifica tra le due compagini separate da una sola lunghezza. Le rondinelle, reduci dal successo sul Livorno, sono ancora in zona play-off con 21 punti, mentre la Salernitana, che viene dalla sconfitta di Cittadella, segue a quota 20 e necessita dei tre punti per tornare nelle prime otto posizioni. A dirigere l'incontro sarà Fabio Piscopo della sezione di Imperia.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Gruppo quasi al completo per Stefano Colantuono, che deve fare a meno soltanto degli acciaccati Di Gennaro e Odjer a centrocampo. Si va verso il cambio di modulo, col passaggio al 4-3-1-2. Al centro della difesa tornerà capitan Schiavi, affiancato da Mantovani, mentre le corsie laterali saranno affidate a Casasola sulla destra e Pucino sul versante opposto. A centrocampo scelte obbligate, con Akpa Akpro e Castiglia che agiranno ai lati di Di Tacchio. In avanti Rosina agirà alle spalle del tandem offensivo Bocalon-Jallow.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Mister Corini deve far fronte a diverse assenze, quella dello squalificato Curcio e degli infortunati Dall'Oglio, Lancini, Tremolada e Ferrari. Confermato anche per le rondinelle il 4-3-1-2 vittorioso sul Livorno con una sola novità in vista, il dirottamento di Mateju sulla corsia mancina e l'inserimento di Sabelli a destra, in luogo di Curcio. In avanti Spalek agirà alle spalle di Donnarumma e Morosini, con Torregrossa che ha recuperato dai fastidi fisici accusati in settimana ma si accomoderà in panchina.

Probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-1-2): Micai; Casasola, Schiavi, Mantovani, Pucino; Akpa Akpro, Di Tacchio, Castiglia; Rosina; Bocalon, Jallow. A disp.: Vannucchi, Perticone, Gigliotti, Migliorini, D. Anderson, Vitale, Palumbo, Mazzarani, A. Anderson, Djuric, Vuletich. All.: Stefano Colantuono.

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Romagnoli, Cistana, Mateju; Ndoji, Tonali, Bisoli; Spalek; Morosini, A. Donnarumma. A disp.: Andrenacci, Gastaldello, Carillo, Semprini, Viviani, Martinelli, Torregrossa, Cortesi. All.: Eugenio Corini.