Le probabili formazioni di Salernitana-Cosenza - Pass salvezza per i granata

Un solo risultato a disposizione della Salernitana per la sfida di questa sera contro il Cosenza, che potrebbe essere decisiva in ottica salvezza per i granata. Gli uomini di Gregucci vengono da tre sconfitte consecutive contro Brescia, Carpi e Foggia e hanno visto pericolosamente avvicinarsi la zona play-out, ora distante soltanto tre punti. Dal canto suo, invece, il Cosenza occupa una tranquilla metà di classifica e, a salvezza ormai ottenuta, non ha quasi niente più da chiedere al campionato. A dirigere la gara sarà il signor Francesco Guccini della sezione di Albano Laziale.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Assente per squalifica Raffaele Pucino, mentre rientrano dal turno di stop Djuric e Lopez. Restano ancora indisponibili Bernardini, Perticone e Di Gennaro. Mister Gregucci dovrebbe varare il 3-4-1-2, con il terzetto difensivo composto da Schiavi, Migliorini e Mantovani; a centrocampo Di Tacchio tornerà a prendere in consegna le chiavi della mediana, con Minala al suo fianco, mentre sugli esterni spazio a Casasola sulla destra e Lopez a sinistra. In avanti Rosina agirà da rifinitore alle spalle della coppia Djuric-Calaiò.

COME ARRIVA IL COSENZA - Squadra pressoché al completo, eccetto il lungodegente Corsi e l'influenzato Idda, per Piero Braglia che, come dichiarato in conferenza, dovrebbe dare spazio principalmente agli elementi che hanno giocato di meno. Sarà 3-5-2 con Dermaku, Schetino e Legittimo dinanzi al portiere Saracco; a centrocampo, da destra a sinistra, Izco, Trovato, Mungo, Garritano e D'Orazio; in avanti spazio al tandem Maniero-Tutino.

SALERNITANA (3-4-1-2): Micai; Schiavi, Migliorini, Mantovani; Casasola, Minala, Di Tacchio, Lopez; Rosina; Djuric, Calaiò. A disp.: Vannucchi, Gigliotti, Akpa Akpro, D. Anderson, Mazzarani, Memolla, Odjer, A. Anderson, Jallow, Orlando, Vuletich, Volpicelli. All.: Angelo Gregucci.

COSENZA (3-5-2): Saracco; Dermaku, Schetino, Legittimo; Izco, Trovato, Mungo, Garritano, D'Orazio; Maniero, Tutino. A disp.: Perina, Capela, Bittante, Palmiero, Sciaudone, Bruccini, Embalo, Sueva, Baez. All. Braglia