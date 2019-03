Le probabili formazioni di Salernitana-Crotone - Out Mantovani, Nalini dal 1'

Calcio d'inizio ore 21. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

© foto di Federico De Luca

Tra il sogno play-off e l'obiettivo salvezza. Sarà la sfida tra Salernitana e Crotone, in programma questa sera alle ore 21, a chiudere la domenica della ventottesima giornata del campionato di Serie B. I campani potrebbero recuperare punti sul Perugia, sconfitto due giorni fa a Verona, ed accorciare le distanze dalla zona delle "big"; i calabresi, invece, non riescono a trovare la giusta continuità per uscir fuori dalle sabbie mobili in cui sono intrappolati da inizio stagione e portando a casa l'intera posta in palio potrebbero iniziare a rivedere la luce.

Una partita aperta a qualunque risultato e dall'esito tutt'altro che scontato. All'andata finì 1-1, con la squadra allenata da Giovanni Stroppa che riuscì a rimediare con un gol di Simy allo svantaggio iniziale targato Bocalon. Ma da quel 28 ottobre son cambiate tante cose, compresa la guida tecnica dei granata.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Pucino, nonostante la convocazione, non è al meglio e partirà dalla panchina. Out, invece, Mantovani ed ecco che la difesa della Salernitana sarà da reinventare. Gregucci, che già dovrà fare a meno di Perticone, Chiavi e Bernardini, arretrerà Casasola accanto a Migliorini e Gigliotti. A centrocampo Minala accanto a Di Tacchio, con D. Anderson e Lopez sugli esterni. In avanti, infine, A. Anderson agirà dietro Calaiò e Jallow.

COME ARRIVA IL CROTONE - 3-5-2, invece, per Stroppa, che si affida al tandem d'attacco formato da Simy e Nalini. A centrocampo out Sampirisi a destra, chance per Molina; sulla corsia opposta spazio a Tripaldelli, con Rohden, Barberis e Benali al centro. In difesa, infine, Curado affiancherà Spolli e Golemic. Out Milic e Pettinari.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-4-1-2):Micai; Casasola, Migliorini, Gigliotti; D. Anderson, Minala, Di Tacchio, Lopez; A. Anderson; Calaiò, Jallow. A disposizione: Vannucchi, Lazzari, Pucino, Akpa Akpro, Memolla, Marino, Odjer, Mazzarani, Orlando, Rosina, Djuric, Vuletich. Allenatore: Gregucci.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Curado, Spolli, Golemic; Molina, Barberis, Rohden, Benali, Tripaldelli; Nalini, Simy. A disposizione: Fogòòiozzo. Festa, Valietti, Cuomo, Marchizza, Machach, Gomelt, Zanellato, Firenze, Mraz. Allenatore: Stroppa.