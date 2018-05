Le probabili formazioni di Salisburgo-Marsiglia - Dubbio Germain-Njie

Fischio d'inizio alle ore 21.05. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb

Novanta minuti dista la finale di Lione e il Marsiglia parte dal 2-0 dell’andata grazie ai gol di Thauvin e Njie. Al Salisburgo serve un’impresa, ma il 4-1 alla Lazio nei quarti di finale ribaltando lo svantaggio dell’Olimpico lascia più di una flebile speranza. Così come il precedente che risale al 1993 quando il club austriaco riscattò il 2-0 dell’andata in Portogallo contro lo Sporting vincendo 3-0 nella gara di ritorno. La curiosità è che in quella squadra giocava e segnò Leo Lainer, papà di Stefan Lainer, attuale terzino del Salisburgo e protagonista con il gol vittoria contro la Lazio.

COME ARRIVA IL SALISBURGO - In Bundesliga arriva dal successo nell’ultimo weekend con il Polten e con un più undici sulla seconda in classifica. Nelle ultime 5 uscite ufficiali l’unica sconfitta è quella del Velodrome in Europa e il consenso nei confronti del tecnico Rose cresce a dismisura dopo aver portato i suoi uomini fino in semifinale. Tanto da attirare anche su di se l’attenzione del Borussia Dortmund per la prossima stagione. Per questa sera, però, le attenzioni saranno tutte sul Salisburgo e sulla formazione che dovrebbe essere la stessa vista nella gara di ritorno con la Lazio. L’unico ballottaggio a centrocampo con Schlager favorito su Samassekou. Per il resto dovrebbe essere confermato il 4-3-1-2 con Walke in porta e difesa composta da Lainer, Caleta-Car, Ramalho e Ulmer. A centrocampo ci saranno Haidara e Berisha come interni e in mezzo Schlager. Sulla trequarti dovrebbe agire Yabo e in attacco la coppia Hwang-Dabbur con quest’ultimo capocannoniere del club con 19 reti.

COME ARRIVA IL MARSIGLIA - Di contro la squadra di Garcia in Ligue 1 è al 4° posto e a una sola lunghezza dal Monaco. Lotta per entrare in Champions League direttamente e vincere l’Europa League rappresenterebbe comunque un’alternativa valida per centrare questo obiettivo. L’OM dovrà fare a meno degli infortunati Mitroglou e Sakai, al posto di quest’ultimo giocherà Sarr dal primo minuto e fresco di rinnovo fino al 2022. Per il resto solito 4-2-3-1 con il ballottaggio tra Mandanda e Pelé in porta, con il secondo in vantaggio. In difesa, da destra verso sinistra, ci saranno: Sarr, Rami, Luiz Gustavo e Amavi. I due mediani dovrebbero essere Lopez e Sanson, mentre sulla trequarti i soliti tre. A destra Thauvin, al centro Payet e a sinistra Ocampos. Germain e Njie, invece, si giocano un posto da titolare, ma la sensazione è che Garcia possa puntare più sul primo.

PROBABILI FORMAZIONI

SALISBURGO (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer; Haidara, Schlager, Berisha; Yabo, Hwang, Dabbur. A disposizione: Stankovic, Onguéné, Wolf, Gulbrandsen, Minamino, Pongracic, Samassekou. Allenatore: Marco Rose.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pelè; Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi; Lopez, Sanson; Thauvin, Payet, Ocampos; Germain. A disposizione: Mandanda, Rolando, Bedimo, Zambo-Anguissa, Kamara, Njie, Sari. Allenatore: Rudi Garcia.